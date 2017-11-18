StarWars Battlefront II'de Oyun İçi Satın Alımlar Durduruldu

Parayı veren düdüğü çalar mantalitesinin güdüldüğünü iddia eden takipçiler, EA Games Studio'nun geri adım atmasına neden oldular.

Star Wars Battlefront Iı oyunu, piyasaya sürülmesine haftalar kala takipçileri tarafından eleştiri tufanına tutuldu. Seviye atlama için harcanması gereken sürelerin fazlalığı, ‘Kazanmak için ödeme yap’ felsefesinin güdüldüğüne yönelik yapılan eleştirilerin daha da kızışmasına neden oldu. EA oyunun zirve kahramanlarının korunmasına yönelik gereklilikler üzerinde bariz değişiklikler yapmıştı zaten. Oyunun çıkmasına az bir süre kala, son günlerde çok sayıda takipçinin öfkesine maruz kalan stüdyo, yeni ve önemli bir başka değişiklik daha yaptı: mikro ödemeler kaldırıldı!

Oyunun başlamasından saatler öncesinde bir açıklama yapan Dice GM Oskar Gabrielson “Sesinizi gayet net duyuyor, oyun için satın alımları bütünüyle kaldırıyoruz. Bundan sonra dinlemek, ayarlamalar yapmak ve denge sağlamak için daha fazla vakit harcayacağız. Bu da demektir ki oyunda kristal satışı artık bulunmayacak ve tüm ilerlemeler oyun oynanarak sağlanacak” dedi.

Yani artık güçlü Star Card’ları yakalama ümidile oyunun ganimet sandıklarına para harcamak gibi adil olmayan bir avantaja sahip olamayacak kimse. Tüm seviyeler oyun içi krediler üzerinden gerçekleştirilebilecek. En azından şimdilik.

Gabrielson sözlerine devamla şöyle dedi: “Oyun içinde kristal satın alma imkanı daha sonraki bir zaman içerisinde mümkün olacak. Sadece biz oyun üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra. Bu konuyla ilgili olarak çalışmalarımız süresince bilgilendirme yapacağız.”

Battlefront II artık PlayStation 4, Xbox One ve PC’lerde oynanabiliyor. Fakat tabii EA Access üyelerinin ve yorumcularının daha önce yaşadıkları şey, sorunlar çözülmüş olsa bile Star Wars takipçilerinin oyunu almaktan vazgeçirecek mi, bilemiyoruz.

Bu arada belirtelim; Battlefront II, her açıdan bir önceki versiyonuna oranla gelişme kaydetmiş.