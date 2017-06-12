@corleone105 isimli Twitter kullanıcısı, Pazar gecesi saat 01.00 civarında attığı tweet’te bu gün gerçekleşen depremi şiddetine kadar bildi.

Şu sıralar Twitter’ın tartışmasız en büyük fenomeni @corleone105 isimli bir kullanıcı.

Pazar gecesi saat 01.02’de ‘6.3 geliyor herkes önlemini alsın havayı kokluyorum ben ne dersem o’ şeklinde bir tweet atan kullanıcı, bir gün sonrasında yaşanacak depremi şiddetine kadar tahmin etmiş oldu. Öncesinde ‘GELIYOR GELMEKTE OLAN az kaldı’ ve ‘Hala görebilen insanlar var çevremizi bilgilendirmemiz gerek beşik gibi sallanacagiz’ gibi tweet’ler de atan kullanıcı şu an yalnızca Twitter’da değil, internetteki tüm platformlarda konuşulmaya başlandı. NOT: Arkadaş tweet'i silmiş, fakat benzer bir tweet de Melda Onur isimli kullanıcı tarafından atılmış.

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