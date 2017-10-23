Yok Artık! Çocuk Sahibi Olabilen Seks Robotları mı Geliyor?

Samantha adlı seks robotunun üretici ekibinden bir bilim insanı, bir robottan çocuk sahibi olmanın hiç de zor olmayacağını ifade etti.

Synthea Amatus adlı İspanyol bir robotik firması tarafından üretilen Samantha, geçen ay 5.000 dolarlık fiyat etiketiyle İngiltere'de satışa çıktı. Aynı firma, bu aralar yeni bir sistemin haberiyle gündeme geldi. Yeni açıklama, Samantha'ların çocuk yapabilecek bir sisteme sahip olmasının çok kolay olduğunu ifade ediyor.

Şuan satışta olan robotta yer alan yapay zeka; şaka yapmak, filozofi tartışmak ve orgazm senkronizasyonu gibi özelliklere sahip faat gelecek modeller "çocuk sahibi olmak" gibi çok daha hırslı özelliklere sahip olabilir.

Samantha'nın tasarımcısı Sergei Santos: "Çocuk yapmalarını sağlayabilirim. Bu o kadar da zor değil. Bir robottan çocuğum olmasını çok isterdim." dedi.

Seks robotları, yapay zekanın karanlıklar ardından büyüdüğü önemli alanlardan bir tanesi. Robotlar gerçek insanların görünüm ve davranışlarına yaklaştıkça seksüellik konusunda daha büyük tartışmalar ortaya çıkarıyorlar. Durum böyleyken Ian Pearson'un konuyla ilgili yorumu, 2050'ye kadar tüm dünyadaki insanların yarısından fazlasının robotlarla seks yapacağını öngörüyor.

Santos'un robotuna gelecekte planladığı geliştirmeler çoğunlukla beyni kapsıyor. Yaklaşık 1,60 boylarında olan ve 45 kilo olan Samantha, bilgisayarının gelecekte yazılım güncellemelerini kolaylıkla alabilmesi için MicroSD kart slotuna sahip. Robot 11 farklı setten oluşan sensörler ile dışarıdan gelen dokunmaları algılayarak ona göre tepki veriyor. Çocuk yapmak konusuyla ilgili olarak ise Santos; "Bu robotla çocuk yapmak inanılmaz derecede kolay. Önce kendim bu konuda ne düşünüyorsam bununla ilgili bir algoirtma yazarım, ardından bunu robotun ne düşündüğüyle karıştırırım. Ortaya çıkan şeyi ise 3 boyutlu yazıcıdan çıkartırım. Hepsi bu kadar." diyor.

Firma şu aralar ciddi şekilde robotu dünya pazarına açmak için çalışmalarını ve anlaşmalarını sürdürüyor.