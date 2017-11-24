Amerika’da gerçekleşen ve çiğ undan kaynaklanan E. Coli salgını, böbrek yetmezliğine sebep oldu.

Bazıları için, yemek pişirirken bir avuç hamuru gizlemek ve çiğ kalmasını sağlamak, işlemin kesinlikle lezzetli bir parçasıdır. Yapılan araştırmalar sonucu çiğ yumurta içeren hamurun E. Coli salgınına sebep olduğu açıklandı. Raporda, un içerisindeki tehlikeli mikroorganizmaların kurutulmuş bir halde canlı kalabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Bu endişe verici bir haber, çünkü ham un sebebi ile daha önce gıda kaynaklı bir hastalık yaşanmadı.

Aralık 2015'ten Eylül 2016'ya kadar, 56 adet E. coli ile ilişkili hastalık vakası bildirildi. Kimse ölmedi, fakat bir hasta E. Coli enfeksiyonu yüzünden şiddetli bir böbrek yetmezliği hastalığına yakalandı. Yılın başında, ABD Hastalık Kontrolü Merkezleri uzmanları, gizemli hastalığın O121 serogrubuna ait olduğunu tespit ettiler ve sonunda hastalığın sebebini çiğ un tüketimi ile ilişkilendirdiler.

Soruşturma sırasında bilim insanları hasta olan insanlarla röportaj yaptıktan sonra, kullanım tarihi geçmiş olan içerikleri kullanmadıklarından emin olduklarını söyledi. Hastalar ishal, kusma ve ateş gibi belirtilerden birkaç gün önce az pişmiş veya çiğ hamur tükettiklerini söyledi. Daha da önemlisi, salgına hastaların yüzde 85'i aynı işleme tesisinden alınan un markası yüzünden yakalandı.

Geçen yıl, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, insanları uyarmak için bir bildiri yayınladı.

Unlu mamulleri az pişmiş olarak tüketmeyin.

Un içeren ürünleri pişirmek için ambalaj talimatlarını izleyin.

Un ve ham hamur ürünleriyle temas ettikten sonra ellerinizi, tezgahı ve kapları iyice yıkayın.

Çiğ yiyecekleri, hastalık bulaşmasını önlemek için unlu gıdalardan ayrı tutun. Tozlu yapısı nedeniyle unun kolaylıkla yayıldığını unutmayın.

Çiğ hamur içeren ürünleri pişirme işlemine kadar soğutmak için etiketin üzerindeki talimatları izleyin.

Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl, yaklaşık 265.000 E. coli ile ilişkili hastalık vakası bildirilmekte ve bu çalışmanın gösterdiği gibi, bunların bazıları çiğ hamur yememek suretiyle önlenebilir.