"İnsanlar kafayı yemiş" dedirten bir olay.

Gün geçmiyor ki internet aleminde gördüğümüz bir şey ağzımızı açık bırakmasın, 'neden?' diye sorgulatmasın.

Hatırlayacak olursanız, geçtiğimiz sene Amerika, Ohio'da bulunan Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde küçük bir çocuk, hayvanat bahçesinin popüler sakinlerinden Harambe adlı gorilin kafesine düşmüş, çocuğa zarar gelmesinden endişelenen görevliler de Harambe'yi öldürmek zorunda kalmıştı.

Bu olayın ardından başta hayvan severler olmak üzere büyük destek gören Harambe, bir anda internetin fenomeni haline gelmişti. Fakat sanıyoruz bu işi de abartacak ve ciddi paraları saçma şeylere harcayacak insanları bulmak pek de zor değil. Bu konuda oldukça garip bir örnek, eBay'de karşımıza çıkıyor. Aldığı cips paketinde Harambe'ye benzer bir cips bulan birisi, bu cipsi 12 dolarlık açık arttırma ile eBay'e koymuş.

Muhtemelen amacı biraz eğlenmek, biraz da dalga geçmek olan bu arkadaş, bir anda ciddi bir miktar paranın sahibi de olmuş. 12 dolarla başlayan açık arttırma bir anda hareketlenmiş ve önü alınmaz bir hale gelmiş. Harambe'ye benzer cips tanesi için en yüksek fiyatı verip satın alan kişi ise tam 100,000 doları gözden çıkarmış.

Satın alan arkadaş kimdir, Harambe'yi ne kadar seviyordur ya da bu denli harcayabildiğine göre ne kadar parası vardır bilinmez. Fakat sonunda bunu da gördük.