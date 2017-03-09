IBM, 1 bit veriyi bir atomun içerisine saklamayı başardı. Bu aşılması zor bir rekor anlamına geliyor.

IBM, bilgisayar teknolojisinin temelini atan firmalardan bir tanesi. Dünyada her sene en fazla patenti alan firma konumunda olan IBM, yine muhteşem bir teknolojik gelişime imza attı. Günümüzdeki bilgisayar teknolojileri IBM öncülüğünde şekillenmiştir. IBM, artık ürün çıkartmasa da patentleri ile hala aktif bir şekilde yoluna devam ediyor.

Yeni bir rekora imza atan IBM, bir veriyi (1 bit) bir atomun içerisinde depolamayı başardığını duyurdu. Bunun önemini anlamak için günümüz sabit disklerinin 1 bit depolama alanı için 100.000 atoma ihtiyaç duyduğunu belirtelim. IBM bu başarısı ile birlikte gelecekteki depolama alanı teknolojisini kökünden değiştirecek bir atılım yaptı. Tabii bu teknolojinin normal gündelik yaşantımıza geçmesi çok da kolay bir şey değil. Özellikle sektörün elinde bu kadar çok disk varken yeni teknoloji disklerinin çıkmasını beklemek pek ihtimal dahilinde değil.

IBM, bilim insanlarının bunu nasıl gerçekleştirdiği konusunda açıklama da yaptı. Ekibin açıklamasına göre çok eşleşmeyen elektronlar tarafından oluşan manyetik alan nedeniyle Holmiyum elementi kullanılmış. Holmiyum, elektronları ve çekirdeğine olan yakınlığı sayesinde her bir atoma tipik bir kararlılık verebiliyor. Bu sayede, her bir Holmiyum atomunda 1 bit veri saklanabiliyor.

Bilgisayar teknolojisi hakkında bilgi sahibi olan kişiler bilirler ki, bilgisayarda bilgiler 0 ve 1’lerden oluşur. Bilim insanları, bu atomları 0 veya 1 olarak gösterebiliyor. Atomları gerektiğinde zıt yöne çevirip dondurarak yeniden yazma özelliği yaratılabiliyor. Açıkçası, bu kadar yüksek boyutlarda veri depolayabilen depolama birimlerinde uzun süre silme ihtiyacı duymayız gibime geliyor.

Dediğim gibi bu teknolojinin elimize geçmesine şu anda uzun zaman var ancak ileride bu teknoloji günlük yaşantımıza muhakkak girecektir.