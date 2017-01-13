Yok Artık: LED Aydınlatmalı, Cep Telefonundan Kontrol Edilen Mini Etek Üretildi!

İnternetteki ilginç DIY (kendin yap) projeleri arasına alttan aydınlatmalı etek projesi de eklendi.

İnternet, bir sürü ilginç DIY (Do iIt Yourself - Kendin Yap) projelerle dolu. Bunlardan biri de alttan aydınlatmalı mini etek projesi. 2015 yılında, internette ses getiren programlanabilir LED’li Hikaru eteklerden esinlenen bu proje, SexyCyborg kullanıcı adlı bir Reddit kullanıcısı tarafından yapılmış. SexyCyborg, Hikaru eteklerden almak kolay olmadığı için kendi programlanabilir LED’li eteğini yapmaya karar vermiş.

Projeyi hayata geçiren SexyCyborg, daha sonra Imgur üzerinden fotoğraflarla birlikte yapım aşamalarını teker teker anlatmış. Proje için gereken parçaların maliyeti 100 dolardan az tutuyor. Sistemin elektronik aksamı ise, üç boyutlu yazıcıda özel olarak basılan büyük kemer tokasının altında yer alıyor. SexyCyborg, Daily Dot’a e-posta aracılığıyla yaptığı açıklamada, odağının gerçek bir etek yapmak değil, daha önce hiçbir elektronik tecrübesi bulunmayan kadınların kıyafetlerine LED ekleyebilmeleri için kullanabilecekleri çok basit bir donanım sistemi yapmak olduğunu ifade etti.

SexyCyborg, bu alttan aydınlatmalı eteği yapmak için LED, üç boyutlu yazıcıda basılmış batarya kutusu, hazır Bluetooth LED kontrolcüsü kullanmış. Eteğin ışıkları ise Android uygulaması aracılığıyla değiştirilebiliyor. Bu Android uygulaması ise Bluetooth kontrolcüsü ile birlikte geliyor, yani uygulama için kod yazılması gerekmiyor.



Sistemde Kullanılan Kontrol Kartı

Ayrıca bu sistem sadece eteklere değil, istenilen her kıyafete uygulanabiliyor. LED aydınlatmalı kıyafetler, günlük kullanım için ne kadar kullanışlı olur bilinmez, ama konser, gösteri ya da dans gibi sahne sanatlarında kullanıldığı takdirde ilgi çekebilir.