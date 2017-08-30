Patlayıcının Kokusunu Alan Bir Bilgisayar Geliştirildi!

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Koniku, fare nöronlarıyla çalışan ve patlayıcıların kokusunu alan bir bilgisayar geliştirdiklerini açıkladı.

Tanzanya’daki TED Küresel Konferansı’nda yeni buluşlarını açıklayan biyoteknoloji şirketi Koniku’nun kurucusu Oshi Agabi, geliştirdikleri sistemin patlayıcıların kokusunu alabilmeye programlandığını ve havalimanlarındaki mevcut güvenliğin yerine kullanılabileceğini söyledi. Koniku Kore ismi verilen ve büyüklüğü standart bir modem kadar olan cihazın, gelecekte robotların beynini oluşturacak temel unsurlardan bir tanesinin olacağı öngörülüyor.

Biyolojiyi geri çevirerek silikon bazlı bir işlemcinin harcayacağı gücün çok küçük bir bölümüyle bunu yapabileceklerini söyleyen Agabi, biyolojinin aslında bir teknoloji olduğunu ve derin ağların hepsinin beyni taklit ettiğini belirtiyor.

1 yıl önce 1 milyon dolar kaynakla kurulan Koniku, bugün güvenlik endüstrisiyle yaptıkları anlaşmalar sonucu 10 milyon dolar kar elde etti.

TED konferansında Koniku Kore hakkında çarpıcı bilgiler sunan Agabi, cihazın kokuları tespit edip tanıyabilen canlı nöron ve silikon bazlı sensörlerden oluştuğunu söyledi. "Nöronlara ne yapmaları gerektiği konusunda talimat veriyorsunuz. Biz de patlayıcıları tespit eden bir alıcı sağlamasını söylüyoruz" diyen Agabi, cihazın güvenlik dışında bazı hastalıkların teşhisinde de kullanılabileceğine inanıyor.

Agabi’nin fikrinin oldukça ilginç olduğunu söyleyen İsviçre'nin Cenevre kentinde biyo ve nöro mühendislik üzerine çalışan Wyss Merkezi'nden Prof John Donoghue ise "Dijital bilgisayarlar hızlı, güvenilir ama aptaldır. Nöronlar ise yavaş ama zekidir. Ama bunları küçük bir kapta canlı ve mutlu tutmak büyük bir sorun. Masamızda bilgisayarımızı nöronların kullanmasını isteyecek miyiz? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.