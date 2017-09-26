YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversiteye giriş sistemiyle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında önemli açıklamalar yaptı. Saraç, yeni sistemle birlikte sınavın bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi, 18 puan türünü de azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğitim sistemindeki köklü değişiklere bir bir devam ediliyor. Cumhurbaşkanı’nın önce TEOG, ardından da üniversiteye girişle ilgili düşüncelerini açıklamasının ardından harekete geçen MEB ve YÖK, alınan kararları bir bir açıkladılar.

Geçtiğimiz hafta TEOG’un kalkacağından ve yerine gelecek sistemle ilgili yapılan ilk çalışmalardan şuradaki haberimizde bahsetmiştik. YÖK Başkanı Yekta Saraç, akademik yıl açılış töreninde konuşarak üniversiteye girişteki yeni sistemle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Saraç, konuşmasında şunları söyledi:

"Akademik yıldaki hedefimiz araştırma üniversiteleri başlığımızdır. Araştırma üniversitelerinde YÖK olarak verimli, gelişmelerimize katkı sağlayacak ortaklıklar olacaktır.

15 Temmuz'dan sonra akademik ortamlarda yabancı öğrenci girişinde sekteye uğrayacağı söylendi. Ancak yabancı öğrenci girişinde artış oldu. Bu ülkemize olan güveni göstermektedir.

Yükseköğretim dünyanın her yerinde dinamiktir. Dolayısıyla bu durum belirli zaman aralıklarınsa değişiklik zorunlu olmaktadır.

Üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçek. Şu an uygulanan sistem iki aşamalı.

Sınav, bir hafta sonunda bitirilecek

İlki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız.

Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak.

Sorular eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak."