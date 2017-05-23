Yok Böyle Hız: 5G, 50 Mpbs'den 120 Kat Daha Hızlı!

5G teknolojisi geliyor. Verizon'un yaptığı testlere bir yenisi daha eklendi. Arabaya hız testi yapmak için tüm camları kapatıp, VR gözlüğü ile araba kullanmaya çalıştılar.

Türkiye dahil dünyanın birçok kısmı, şu sıralar mobilde 4G veri aktarımını kullanıyorlar. 4G’yle bile muazzam hızlara çıkmamızın yanında Amerika mobil sağlayıcılarından Verizon, 6.4 Gbps bağlantı hızı elde ettiği 5G testini tamamladı.

Normal insanlar gibi oturduğu yerden test yapmayan Verizon, Ericson ile birleşerek araba hız testinde bu teknolojiyi test etti. Şirket, tüm camlarını siyah bir filmle kapattığı son derece güçlü bir araçtaki şoföre, 5G teknolojisinden güç alan VR gözlüğü taktı. Amerika’da ortalama internet hızı 50 Mbps olarak kabul ediliyor. Bu, ev ağı için kullanılan hız. 5G’nin sunduğu hız ise tam olarak 6.4 Gbps, yani 50 Mbps’den 120 kat daha hızlı. Evimizde tek bir 4K videoyu açarken bile zorlanıyor olsak dahi, bu internetle yüzlerce 4K videoyu aynı anda açabiliriz.

Araba testinde internet hızından çok gecikme süresi önemli. Görüntülerin ekrana iletilebilmesi için geçen sürenin çok büyük bir önemi var. Normal bir 4G bağlantısında 50 milisaniye olan web tarama ve video akışı son derece hızlı, ancak arabalarda ufak hatalar yapabilmek için yeterli bir süre. 5G’de ise gecikme yok denecek kadar az. İki ayrı monitöre kameradan aldığı video akışını gönderen 5G, bu işi başarı ile yapıyor.

5G’nin uzun yıllar boyunca kullanılma gereksiniminin bulunmadığını söyleyelim. Daha yeni yeni 4K’ya alışırken, bu teknolojinin şu an için gereksiz olduğunu söylemek gerekiyor. 5G, gelecekte uzaktan kontrol edilebilir araçlar için en önemli kullanım alanlarından birisi olabilir.