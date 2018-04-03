Facebook’un yaşadığı kriz durumunu hepimiz büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise bu sektörün ne kadar ileriye gittiğini gözler önüne seriyor.

Facebook gibi bir deve bile diz çöktürmek üzere olan kişisel verilerin toplanma durumu, düşündüğümüzden çok daha ciddi sorunlar doğurabilir. Artık bilinen bir gerçek var; girdiğimiz pek çok site kişilerin kişisel verilerini toplamak adına özel algoritmalar kullanıyorlar. Bunun için bazı yazılımlar kullanan kişiler, sizin de izniniz doğrultusunda pek çok bilgiyi toplayıp üzerine vazife olmayan konular hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Daha sonrasında ise bu verileri sizinle hiç alakası olmayan başka kurum ve kişilere satıyorlar.

Bu konunun kontrolden çıkmış halini yansıtan Facebook, aslında bu konuda tek site değil. Günümüzde pek çok site, datalarını para karşılığında satıyor. Hatta bu data satışları gazete ilanlarına bile çıkıyor. Bunların başlıca alıcıları operatörler olurken ürün tanıtım mesajları, reklamlar ve dolandırıcılar da tüm verilerimize ulaşabiliyorlar.

1000 TL’den Başlayan Fiyatlarla

Ülkemiz dahil tüm dünyada satılan bu veriler, genelde 2000 TL ila 5000 TL arasında satılıyor. Gazete ilanlarında satılan bu verilere ulaşmak ise son derece kolay. Bölgeye göre farklı fiyatlarla satışa sunulan bu veriler, izinsiz bir şekilde kişilere haksız kazanç sağlıyor.

Kredi Kartı Bilgileri de Var

Bazı kişiler kişisel verilerin satılması konusunu pek umursamıyorlar, ancak durum aslında düşünüldüğünden çok daha ciddi. Ad, soyad, mail adresi, şifre gibi verilerin satıldığı sektörde, bu bilgilere kredi kartı bilgileri de dahil oluyor. Kötü niyetli olan insanların elinde çok riskli bir veri olan kredi kartı bilgileri, pek çok e-ticaret sitesi tarafından toplanmaya devam ediyor ve bazı güvenilir olmayan sayfalar, bu bilgileri üçüncü parti şirketlerle paylaşıyor.

Data Satışı

İçtiğimiz sudan yediğimiz ekmeğe kadar veri toplayan bazı kişiler, bu verileri onlarca hatta yüzlerce farklı kişiye satıyor. Bu verilerin toplanmasında yalnızca internet kullanılmıyor. Dışarıda bir anket doldurduğunuz zaman da cep telefonu bilgilerinizden sevdiğiniz meyve suyuna kadar pek çok bilgi datalara kaydedilebiliyor.

Ne Yapmalı?

Günümüzde insanların yapacağı pek şey kalmadı. Hemen hemen her hizmet, benzeri data toplama sistemini kullandığı için insanlar kişisel bilgilerini vermek zorunda kalıyorlar. Facebook gibi “internet” teriminin kendisi olmaya başlayan sitelerin bile benzeri şekilde veriler sattığını göz önünde bulundurursak, şu anda istemediğimiz yüzlerce hatta binlerce kişide verilerimizin olduğunu tahmin edebiliriz.