Tim Cook, Apple Music’i Para İçin Yapmadıklarını Söyledi

Tim Cook, geçtiğimiz günlerde 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak tarihe geçen Apple’ın Steve Jobs’tan sonraki patronu. Kendisi verdiği son röportajında müzik sevgisinden bahsetti, Apple Music’i para kazanmak için yapmadıklarını söyledi.

Apple, tarihin 1 trilyon dolar değer ulaşan ilk firması olarak büyük bir sükse yarattı. Bu yükselişin ardında sadece iPhone ve bilgisayar satışları bulunmuyor. Son dönemde Apple’ın dijital hizmetleri olan Apple Music, iTunes gibi servislerin gelirlerinde %60’lık bir artış görüldü. Hatta bu süre zarfında iPhone satışları sabit kaldı denecek kadar az yükseliş kaydetti. Bir başka deyişle Apple, son iki ya da üç ayda kazandığı parayı dijital hizmetlerine borçlu.

Fast Company’ye Apple ve kendi hayatı hakkında röportaj veren Tim Cook, “Müziksiz antrenman yapamıyorum. Müzik bana ilham veriyor, motive ediyor, geceleri sakinleştiriyor. Sanırım müzik herhangi bir ilaçtan daha iyi” dedi.

Ayrıca Tim Cook, dijitalleşmenin getirdiği toplumsal bozulmalara da değindi, “İnsanlığın müzikten, sanattan ve zanaattan koparak birer bayt içine sıkışmasından endişe duyuyoruz” dedi. Apple, dijital dönüşümün tuğla şirketlerinden birisi. Ayrıca Apple’ın Apple Music hizmeti hakkında bazı açıklamalarda bulunan Cook, “Bu işi para için yapmıyoruz” dedi.

Elbette bu açıklama insanların müzik dinlemelerine, müziği keşfetmelerine yardımcı olma amacı taşıdıklarını da net şekilde ortaya koymuyor. Bu sözler daha çok, müziğin duygusallığı konusunda bir iletişim çalışmasında bulunmayan, işin ticari yönünün ön planda bulunduğu Spotify gibi rakiplere misilleme gibi görünüyor. Bildiğiniz üzere Apple mevcut sisteme eleştiri yaparken, duygusal mesajlar kullanmayı seven bir firmadır.

Tim Cook’un Apple Music konusundaki bu açıklaması için bir mantıklı dayanak noktası daha var. Apple’ın kendisine özgün ekosistemi, Apple Music sayesinde Android kullanıcıları tarafından az da olsa deneyimlenebiliyor. Bu tecrübeler, Apple’ın daha çok kullanıcı çalmasına yardımcı oluyor. Bu da dolaylı yoldan para kazanmak demek, yine de Cook’un ifadeleri yalan değil. Sadece eksik :)

Apple geçtiğimiz Mayıs ayında 50 milyon, Spotify ise Haziran ayında 83 milyon kullanıcıya ulaştıklarını açıklamışlardı.

Geçtiğimiz Mart ayında Guns N' Roses grubu solisti Axl Rose, Timm Cook için "Müzik endüstrisinin Donald Trump'ıdır" ifadelerini kullanmıştı.



Tim Cook, Trump'ın teknoloji danışmanları arasında bulunuyor.