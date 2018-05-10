YÖK, Fransızca Bölümlerine Artık Öğrenci Almayacak

YÖK, yükseköğretim kurumları içinde olan ve henüz öğrencisi bulunmayan Fransız dili-edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya dek öğrenci alınmamasını kararlaştırdı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın aldığı bu kararda, Fransa'yla ‘mütekabiliyet’ konusunun etkili olduğu vurgulandı. Zira Fransa’daki hiçbir üniversitede, lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri yer almıyor.

Türkiye’de henüz öğrenci alımına başlamamış olan 16 Fransız dili-edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı mevcut. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi bulunan ve eğitim öğretimi devam ettiren toplam 19 Fransız dili-edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı var. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerini herhangi bir aksama olmaksızın sürdürecek. Karar, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili- edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümleri ile sınırlı.