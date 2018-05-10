YÖK, Fransızca Bölümlerine Artık Öğrenci Almayacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın aldığı bu kararda, Fransa'yla ‘mütekabiliyet’ konusunun etkili olduğu vurgulandı. Zira Fransa’daki hiçbir üniversitede, lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümleri yer almıyor.
Türkiye’de henüz öğrenci alımına başlamamış olan 16 Fransız dili-edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı mevcut. Yükseköğretim sisteminde öğrencisi bulunan ve eğitim öğretimi devam ettiren toplam 19 Fransız dili-edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı var. Öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerini herhangi bir aksama olmaksızın sürdürecek. Karar, henüz öğrenci almamış olan Fransız dili- edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümleri ile sınırlı.