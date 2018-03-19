Marvel'in Umursamadığı Avengers Üyesi ‘Hawkeye’ Nerede?

Marvel Sinematik Evreni’ndeki ilk ve büyük bölümün sonuna geliyoruz. Avengers: Infinity War filminin ilk bölümü 27 Nisan’da vizyonda. Ancak fragmanlarda ve posterlerde unutulan, yokluğunun Marvel tarafından bile fark edilmediğini düşündüğümüz bir kahraman var: Hawkeye. Peki nerede bu adam?

Marvel filmlerini yakından takip edenler, Avengers serisiyle gözüken kahramanları yakınan tanıyacaklardır. Bu seride yer alan kişilerin bir kısmının Iron Man ya da Kaptan Amerika gibi solo filmleri bulunmuyor. Black Widow, Hawkeye ve Falcon gibi karakterler, hikayenin bağlayıcılığı açısından yan rollere sahipler. Bu karakterler zaman zaman önemli rollere bürünüp gidişatı değiştiriyorlar.

Avengers serisinin kahramanları ikince kez bir araya getiren Age of Ultron isimli ikinci filminde, ilk kez bir süper kahramanın ölümüne tanık olmuştuk. Scarlett Witch’in ikiz kardeşi olan Quicksilver, bir diğer kahraman olan Hawkeye için kendisini kurşunların önüne atmıştı.

Infinity War için 3 ay önce yayınlanan ilk fragmanda Hawkeye zaten yoktu:

Çünkü Hawkeye bir aile babasıydı ve artık takımda kalmak istemiyor, çocuklarının yanına dönmek için gün sayıyordu. Kahramanlar ise her fırsatta adamı evinden alıyorlar ve okunu ekibe verip şahin gözleriyle düşmanları avlamasını bekliyorlardı. Avengers ekibinin bu bencilliği, gerçekten pahalıya mal olabilir.

Geçtiğimiz hafta iki film şeklinde çekilen Infinity War’ın ilk bölümü için son fragman yayınlandı. Hawkeye’dan gene bir haber yoktu:

Gözlerimiz onu afişlerde aramaya çalıştı, ancak bulamadı:

Karaktere beyaz perdede hayat veren tecrübeli aktör Jremmy Renner’ın hemen hemen bütün tanıtım materyallerinden yoksun olması, hayranların dikkatini çekti. Çünkü önceki filmlerde bu karakter için herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Halbuki posterde, film içinde yer alan her karakter vardı. Hawkeye ile birlikte Antman’in de olmayışı, doğal olarak tepkilerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bir şekilde Antman’in söz konusu içeriklerde neden yer almadığına mantıklı açıklamalar getirebiliyoruz. Karakterin ayrı bir solo macerası var ve Infinity War başlarında savaşa dahil olmayacağını görebiliriz. Ancak Hawkeye’ın böyle bir şansı yok.

Sosyal medyada kayıp Hawkeye meselesi gündem oldu, hayranlar kendi afişlerini yaptılar:

Belki tekrar ailesinin yanına dönme kararı almıştır. Ancak senaryo gereği böyle bir açıklamanın filmin başında verilmesi gerekiyor. Bu da akış açısından epey durgun ya da uydurma bir başlangıç demek. Yani imkansız. Hawkeye için geriye tek çare kalıyor: Ölmek.

Her seferinde ekip üyeleri tarafından huzurlu aile yaşamından kopartılan Hawkeye, zaten daha önce bir ölüm tehlikesi atlatmıştı. Ancak bu kez onun için Infinity War sonun başlangıcı olabilir.

Marvel, hayranların filmin hemen ilk sahnelerinde ölecek kahraman için sürprizi bozmak istememiştir. Yayınlanan son fragmandan sonra ölümü tek konuşulan kahraman Hawkeye da değil. Artık bir kaçak olan Kaptan, Iron Man ve Thor’un bir bir tehlikeye düştüğü sahneler var.

Bakalım 27 Nisan’da sinema salonlarında neler göreceğiz.