Yoksa Instagram Hesabınızı Kapatmanın Vakti Geldi Mi?

Fotoğrafımı niye beğenmedin türevi mesajlar, herkesin herkese mesaj atabildiği ve bunun hiçbir şekilde engellenemediği DM sistemi ve şimdi de 'son görülme' olayı... Instagram nereye gidiyor?

Instagram'ın yeni 'son görülme' özelliğinden sonra, zaten başlı başına bir problem olan 'sosyal medyadaki gizlilik' faktörü iyice dibe vurmuş vaziyette. Bu özelliği hem kendiniz için kapatmanız, hem de karşıdakinin görmemesini sağlamanız mümkün. Nasıl kapatacağınızı öğrenmek istiyorsanız, hemen aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz. Ama böyle bir özelliğe neden gerek vardı?

Sosyal Medya platformları git gide birbirine benziyor. Facebook'un Snapchat'ten aldığı özellikler, Twitter'ın Facebook'tan aldıkları derken bütün platformlar, bir diğerinde tutan ne varsa kendi bünyesine kazandırma derdinde. Son olarak, Whatsapp'la ünlenmiş 'son görülme' özelliği Instagram'a da geldi. Instagram, yapısından bağımsız olarak, sadece mesajlaşma imkanı sunan 'Direct' ile bu özelliği kullanıcılarına sundu.

Maalesef günümüzde her şeyin, samimi olsa da olmasa da beğeni kazanmak, taktir görmek olduğu bir dönemdeyiz sosyal medya sayesinde. Tüm bunlar, işin içinden gizlilik de alınınca çekilmez bir hale geliyor. Deviantart gibi bir platformun dahi eskisi kadar kıymet görmediği bir çağda yaşıyoruz. Bunun yanında, gizliliğin adeta yok olduğu, 'ifşa' kültürünün çekilmez bir şekilde devamlılık sağladığı ve gelen yeniliklerin de bu ölçüde devam ettiği bu günlerde belki de sosyal medyadan biraz uzak durmanın vakti gelmiştir? Ne dersiniz?