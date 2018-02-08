Yoksulların Vücut Parçaları Kara Borsada Satılıyor

Amerika’da yoksul insanların öldükten sonra vücutlarının bütün veya parçalar halinde satıldığı ortaya çıktı.

Öldükten sonra, bedeninizi organ bağışı ve kadavra için kullanılması üzere bağışlamak ister misiniz? Bu durumun hala ahlaki kaygıları olsa da kurtaracağımız hayatları düşününce gerçekten yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine de bugün paylaşacağımız haberden sonra bu tarz bağışlar hakkında bir kez daha düşüneceğinizi varsayıyorum.

Reuters’ın yaptığı habere göre, ABD’de bilhassa yoksulların kadavraları ve vücut parçaları satılıyor. Kara borsada işlem gören insan bedenleri, bizzat bu işle uğraşan firmalar tarafından satılıyor. Ailelere cenaze masraflarını karşılama karşılığında vücut parçalarını deneylerde kullanma hakkı elde eden bu şirketler, mezarlık ve hastane gibi bölgelerde broşür dağıtıp yeni insanlar toplamaya çalışıyorlar.

Ortaya çıkan bilgiye göre ABD’de yer alan 44 vücut brokerinden dokuzu bu işi kar amacı gütmeden yaparken geriye kalan 35 şirket, insan bedenleri satarak toplamda 12.5 milyon dolar kar elde etmeyi başarmış. ABD’de böbrek, kalp gibi organların satışı sıkı bir denetim altında olmasına rağmen kol, bacak, kafa gibi diğer insan parçaları için bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Beden 10.000, Kafa 500 dolar

Piyasa kara borsaya doğru kaydığı için talebe göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Örneğin bacaklı bir gövde için 3 bin 575 dolar ücret ödenmesi gerekirken bir kafa için 500 dolar yeterli olabiliyor. Cenaze evlerinin de destek verdiği bu olayda, bu evlere 300 - 1400 dolar arasında komisyon veriliyor.

2011 - 2015 yılları arasında 50 bin vücut ve 182 bin vücut parçasının kara borsada satıldığını söyleyen yetkililer, bu oranın günümüzde daha çok arttığını belirtiyorlar. Buna benzer bir durum ülkemizde var mı bilinmiyor, ancak böyle bir şeyi göz göre göre yapan şirketlerin olması, insanların bu tarz kurumlara bedenini bağışlaması konusunda iki kez düşünmesini sağlıyor.