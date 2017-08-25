Yokuş Yukarı Hareket Eden Cisimlerin Sırrı Ne?

Çekim yasalarına karşı koyan, dünya çapında yayılmış hayretengiz bir dizi ‘gizemli olay’ var. Yokuş yukarı sürüklenen arabalar, yokuş aşağı inmekte zorluk çeken bisikletçiler verilebilecek bazı örnekler.

Aynı zamanda ‘çekim tepeleri’ olarak bilinen bu tuhaf doğa olayı California’daki ‘Confusion Hill’ ve Kanada’daki ‘Magnetic Hill’ adlı yerlerde gerçekleşiyor. Kimilerince büyücülük işi olduğu düşünülen bu olayın sebebinin bazılarınca yerin altına gömülen dev mıknatıslar olduğu iddia ediliyor.

Amerika, İngiltere, Avustralya, Brezilya, İtalya gibi dünya çapında bazı yerlerde çekim tepeleri bulunuyor. Hepsinin de ortak bir yönü var: Arabanızı tepenin aşağısına sürüp, hareketsiz şekilde bıraktığınızda araç, yokuş yukarı doğru çıkıyor.

Örneğin İskoçya’nın Aryshire bölgesindeki bu aracı inceleyin:

Araçtan indiğinizde yukarı doğru sürüklenmeye başlıyor.

Bir başka görüntüde ise Pennsylvania’da bir yolda yokuş aşağı bırakılan top, daha sonra yokuş yukarı doğru çıkmaya başlıyor.

Peki bu olayların sebebi ne? Bu tuhaf doğa olayları sanki iyi hazırlanmış optik bir illüzyon gibi görünüyorlar. O kadar ki, profesyonel cihazlarla hazırlanmış bir illüzyon gibi.

Fakat aslında tepe ile taban arasındaki eğimi ölçmek için bir takım araştırma ekipmanı ya da gps işaretleyicileri kullanırsanız, görünenin tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu görürsünüz.

Pennsylvania State Üniversitesi’nden Brock Weiss “Toprak set öyle eğimlenmiş ki yukarıya doğru çıktığınız hissini veriyor size. Her ne kadar beyniniz size yukarı çıktığınızı söylüyorsa da, aslında aşağıya iniyorsunuz” diyor.

Peki söz konusu tepe, araçların yukarıya doğru sürüklenmelerine neden olacak şekilde bir yöne doğru eğimli ise, gözlerimiz bizi nasıl her defasında yanıltıyor?

Psikologlara göre mesele, çekim tepeleriyle kapatılmış olan ufuk çizgisiyle ilgili. Ufuk çizgisini göremediğimiz için (yani yatay düzlemi), referans olarak alacağımız nokta ortadan kalkıyor ve bu nedenle de tepenin aslında manzaranın geri kalanı ile arasındaki eğim şeklinin farkına varamıyoruz.

Bu açıklamanın İskoçya’nın Aryshire bölgesinde işe yaradığını görüyoruz.

İngiliz psikolog Rob Macintosh “Eğimli bir arazi kütlesinin üzerinde bulunuyoruz. Manzaranın tümü yol yönünde eğimli, yol da aynı doğrultuda ama küçük bir farkla. Bu nedenle bu küçük fark eğimin aksi yöndeymiş gibi algılanmasına neden oluyor” diyor.

Bu da Pennsylvania’daki çekim tepesi: