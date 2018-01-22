Yol Tutmasını Engelleyen Gözlük Geliştiriliyor

Uzun yolculuklarda, insanın adeta kabus gibi tepesine çöken ve baş ağrısını da beraberinde getiren yol tutması problemi için yeni bir çözüm üretilmişe benziyor.

Yabancıların 'motion sickness,' bizimse 'yol tutması' diye adlandırdığımız olay, en basitinden sizin hareket etmiyorken, içinde bulunduğunuz veya gördüğünüz nesnelerin hareket etmesinin beynimiz ile kulağınız arasındaki bir koordinasyonsuzluğa sebep olması diyebiliriz. Özellikel uzun otobüs yolculuklarında insanın başına bela olan bu durum için bir çözüm üretilmiş olabilir.

'Olabilir' diyoruz çünkü henüz ortada somut bir cihaz yok. Bunun yanında Michigan Üniversitesi'nin aldığı bir patent, özellikle otonom araçlar için tasarlanmış bir gözlük veya kulaklığa işaret ediyor. Çalışma mantığı ise 'sizin dışınızda hareket eden nesnelerin, bu hareketlerini taklit edip size ilettiği frekanslarla dengede durmanızı sağlıyor olması' şeklinde tanımlanabilir. Geçtiğimiz günlerde Uber firması da, araçlara entegre edilebilen bu tip bir patent lisanslamıştı.

Teknolojinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği konusunda araştırmacılar herhangi bir bilgi vermemişler. Zaten bu akla gelen her fikre dair alınabilecek, basit bir şemanın dahil olduğu bir patent. Ancak önümüzdeki dönemde bu cihazın geliştirilmesi, özellikle sanal gerçeklik gözlükleriyle arası limoni olan kullanıcıları ve uzun yolculukta sorunlar yaşayan kişileri mutlu etmiş olacaktır. Sizler de 'yol tutması' yaşıyor musunuz? Yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz.