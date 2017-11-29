Google, Android 8.1 ile birlikte hamburger dahil olmak üzere emojiler için bir güncelleştirme yayınladı .

Google, Ekim ayı sonlarında milyonlarca insanı birbirine bağlayan bir hata yaptı. Hamburger emojisindeki peynirin olduğu kısım, aslında tamamen yanlış bir bölgedeydi. Hamburgerin en altına eklenen peynir, köftenin ve diğer üstteki malzemelerin kaymasını sağlıyordu.

Google bu hatalı emoji ile uzun bir süre dalga geçmiş, hatta ofislerinde Galaxy S8’in özel peynirli emojiisini menü olarak çıkarmıştı. Şirket, uzun bir süredir dalga geçtiği tasarımı, sonunda yeniden düzenledi.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, bu süreçte pek çok Google çalışanının işlerini bırakarak en kısa sürede bu sorunu düzelttiğini doğruladı.

Emojipedia’da gözüken yeni emoji, Android 8.1 ailesi ile birlikte geliyor. Yeni hamburger düzenine göre, en altta köfte oluyor. Köftenin üzerine peynir ve bunlara ilave olaraktan domates ve marul var. Önceki tasarımda en altta peynir vardı, bu yüzden insanlar hamburgerin kayacağı yönünde alaycı yorumlar yapmışlardı.

Google hamburger dışında bira emojisini de düzenledi. Android 8.0’da yarı dolu olan bira bardağı, Android 8.1’de tam anlamıyla full olduğunu görüyoruz.

Peki, sizler değişen emoji tasarımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.