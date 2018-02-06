4 pervaneli yolcu taşıyabilen drone Ehang 184'ün ilk test görüntüleri paylaşıldı. Yüksek hareket kabiliyeti ile Ehang 184, 'uçan taksi' kavramını bütünüyle değiştirebilir.

Çinli drone üreticisi Ehang, iki yıl önce gerçekleştirilen CES’de hava araçlarının hareket kabiliyetinde devrim yaratacak dört pervaneli, yolcu taşıyabilen bir drone tanıtmıştı. Drone’un tıpkı bir uçak ya da helikopter gibi içindeki pilot tarafından kontrol edileceği ve diğer tüm hava taşıtlarından çok daha yüksek bir hareket kabiliyetine sahip olacağı söyleniyordu.

Ehang nihayet çalışmalarının meyvelerini göstermeye başladı. Şirket, dün resmi YouTube kanalından Ehang 184 isimli yolcu taşıyabilen drone’una ait test görüntülerini yayınladı. Görüntülere bakılırsa Ehang 184, 2000’li yıllarda gerçekleşmesi hayal edilen kişisel hava taşımacılığının temellerini oluşturuyor olabilir.

Ehang 184, yerden yaklaşık 300 metre kadar yüksekliğe çıkabiliyor. 230 kilogram yük taşıma kapasitesi olan drone, saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ehang 184’ün şu an için azami menzili yalnızca 15 kilometre fakat gelecekte çok daha uzun mesafeleri kat edebileceği belirtiliyor. Menzili, maliyeti ve yolcu kapasitesi ile Ehang 184, şehiriçi taşımacılığı tamamen değiştirebilir.

Buradaki asıl önemli nokta, Ehang 184’ün yüksek hareket kabiliyeti. Helikopter ve uçaklardan farklı olarak Ehang 184 pilotuna tam kontrol sağlıyor ve iniş/kalkış için özel bir alan gerektirmiyor. Aracın tasarımının da geliştirilmesi ile Ehang 184, ‘uçan taksi’ kavramına bambaşka bir boyut kazandırabilir.