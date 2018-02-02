Alev Alan Powerbank'e Karşı Alınan Soğukkanlı Önlem

Geçtiğimiz Salı günü Rusya'da gerçekleşen bir uçuşta yolculardan birinin powerbank'i alev aldı. Bu durum konusunda hiçbir panik yapmayan görevli ve yolcular, olayı sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Akıllı telefonların, kablosuz kulaklıkların, powerbank’lerin kısacası içinde bir lityum iyon pil bulunan tüm cihazların yanma ve patlama tehlikesi bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili en bilinen olay Galaxy Note 7 cihazlarında yaşanan üretim hatası nedeni ile pek çok cihazda pillerin patlaması ve tüm cihazların piyasadan toplatılması olmuştur.

Peki bir uçakta pil patlarsa ne olur? 30 Ocak günü Rusya’nın Aeroflot hava yolu şirketine ait Airbus A320 uçağı Moskova'dan Volgograd'a uçuş gerçekleştirdiği sırada bir yolcunun powerbank’i bir anda yanmaya başladı. Olay yolcuların ve görevlilerin müdahalesi ile herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan sorunsuz bir şekilde atlatıldı.

Bir Rus haber ajansı olan RIA Novosti’ye göre olay sırasında cihazdan yalnızca dumanlar yükseldi ve herhangi bir yanma olayı yaşanmadı. Fakat olay sırasında çekilen bir video parlayan alevleri açık bir şekilde gösteriyor; Tabi hava yolu şirketi koltukların altına turuncu LED ışıklar taktırmadıysa(!)

Olay bir Rus uçağında yaşandığından mıdır bilinmez yolculardan hiçbiri yanan pil ve çıkan dumanlar nedeni ile panik yapmıyor. Hatta bir yolcu pilin alevinin söndürülmesi için görevlilere su dahi uzatıyor. Bir görevli, alevleri sönen powerbank’i maşa yardımı ile alarak buz dolu bir kovanın içine bırakıyor.

Uçak muhtemelen olay sırasında yerdeydi ve bu nedenle yolcular herhangi bir yangın çıkma ihtimaline karşı panik yapmadılar. Uçak havada olsa ve küçük bir yangın çıksaydı durum çok farklı olabilirdi. Bununla birlikte uçuşu gerçekleştiren Aeroflot şirketi konu ile ilgili açıklama yapma taleplerini reddetti.