Yolculuklarda Rahatça Uyumanızı Sağlayacak İlginç Ürün: Trtl

Trtl adlı eşarp benzeri ürün, boynunuzu rahat ve sabit tutarak yolculuklarda uyumanız için özel üretildi.

Yolculuklarınız sırasında uyumak için taşıdığınız küçük yastıklar ve boyun yastıkları oldukça büyük bir yer kaplıyor. Ayrıca genelde ergonomik bir tasarıma sahip değiller. Yerden kazanmak için şişirilebilir olanlarını tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda biraz uğraşmanız gerekiyor.

Eşarp benzeri bir boyun sargısı olan Trtl, bir tarafı bükülmüş plastiklerle boynunuzu destekleyerek rahat bir uyku uyumanıza olanak tanıyor. Trtl, oyun yastıklarına kıyasla daha destekleyici ve yumuşak bir kumaşa sahip. Ancak ürünün, fıtık ameliyatı ve trafik kazası sonrası takılan boyunluklara benzediğini hatırlatmakta fayda var.

Trtl’nin görüntüsünü oldukça beğendim ama boynunuzun etrafında dolaşan bir şeyin ne kadar rahat olacağını bilemiyorum. Ürün 30 dolara satılıyor. Satın almak ve daha ayrıntılı bilgi için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Bu ürün bana, hiç tanımadığım bir adamın yolculuk sırasında omuzumda uyumasını hatırlattı. En azından Trtl kullanan kişilerin, yanındakilere rahatsızlık vermeden uyuyabileceğini düşünüyorum.