Geçtiğimiz pazar gecesi görevlilerinin bir yolcuyu uçaktan döve döve çıkardığı United Airlines’in CEO’su Oscar Munoz’un olay sonrası skandal niteliğinde bir mektubu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz pazar günü tüm dünya, United Airlines’in bir yolcusuna şiddet dolu yaklaşımını konuştu. Olayda, koltuk kapasitesinin üzerinde rezervasyon yolculardan bazılarının uçağı terk etmeleri istenmiş, gönüllü çıkmayınca da görevliler bazı yolcuları zorla çıkarmıştı.

Yaşanan bu olay sonrası şirket resmi bir açıklama yapmış, olaya karışan güvenlik görevlisinin gerekli prosedürlere uymadan hareket ettiğinin belirlenmesi sonucu görevine son verildiği belirtmişti. Fakat şirketin CEO’su Oscar Munoz’un daha sonra çalışanlarına destek olduğu bir mektubu ortaya çıktı.

Mektubunda yüzüne aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan 69 yaşındaki yolcunun ‘işleri aksattığını ve saldırgan davrandığını’ iddia eden CEO, çalışanlarına ise ‘yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duysam da arkanızdayım’ yazdı.

CEO’nun bu mektubunun ardından şirketten nasıl bir açıklama gelecek ya da gelecek mi, şu an en büyük soru işaretlerinden bir tanesi de bu. Zira buradan kendilerini savunacak bir durum yok gibi görünüyor.