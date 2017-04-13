Geçtiğimiz hafta sonu United Airlines’daki görevlilerin bir yolcuyu döverek uçaktan atmalarına karşılık olarak başka bir seferde yolcular, oldukça mizahi görünen bir hareketle karşılık verdiler.

Son 4-5 gündür tüm dünya, United Airlines’taki skandal olay ve sonrasında kurumun CEO’sunun yaptığı açıklamaları konuşuyor. Olaylardan kısaca söz etmek gerekirse kurum bir seferde uçağın kapasitesinden fazla kişiye rezervasyon sağlamış, daha sonra 4 yolcunun gönüllü olarak uçaktan inmesini istemişti. Kimse gönüllü olmayınca da kendi belirledikleri kişileri indirmek istemiş, doktor olan bir yolcu ise inmeyeceğini belirttikten sonra görevliler tarafından darp edilerek uçaktan indirilmişti. Sonrasında şirketin CEO’su Oscar Munoz olayın yaşanmasından dolayı üzgün, fakat yine de çalışanlarının arkasında olduğuna dair bir mektup yayınlamıştı -bir gün sonrasında da geri vites yapıp bu sefer sahici bir özür metni yayınladı-.

Şirketin hisse değerleri bir günde milyonlarca dolar kayba uğramış ve sonra tekrar bir toparlanma aşamasına girmesiyle de olayın yavaş yavaş unutulacağını düşünmüştük fakat hiç de sandığımız gibi olmadı. Dün gece Reddit’te paylaşılan bir fotoğraf, olayın kolay kolay hafızalardan silinmeyeceğini kanıtlamış oldu.

Bir başka seferde yine United Airlines’ı tercih eden yolcular, yolculuğa ‘herhangi bir darp olayına maruz kalmamak’ için kafalarına kask geçirerek başladılar. Tabii bu tepkiyle kendilerini savunmayı ön plana çıkarmak istediklerini düşünüyorum fakat hemen arkadaki bir yolcunun ellerine boks eldivenleri takmış olması da gözümüzden kaçmadı değil. Umarım yolculuk esnasında bir çılgınlık yapmamıştır. :)