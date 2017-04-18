United Airlines'ın geçtiğimiz günlerde imza attığı rezaletin bedeli, en azından kısa vadede ağır biçimde ödeyecek gibi gözüküyor.

İnsanlar, United Airlines'a karşı ciddi anlamda bir boykot hazırlığında. Bir yolcusunu insanlık dışı biçimde yaka paça uçaktan atan şirkete karşı tepki büyük. Şirket, söz konusu olaydan dolayı özür dilese de bu yeterli olmadı. Bahsi geçen vaka sosyal medyada adeta patladı.

Morning Consult'ın 2000'den fazla Amerikalı arasında yaptığı anket, şirketin yüzüne tokat gibi çarptı. Skandalı duyanların yüzde 40'ından fazlası, bir daha United Airlines ile uçmaktan kaçınacaklarını ifade ediyor. Beş kişiden dördü ise benzer iki uçuş arasında seçim yapması gerekirse diğer hava yolunu seçeceğini duyurdu.

Ancak çoğu analistin ve işletme uzmanının ifadelerine göre insanların önceliği fiyatlar. Irvine Kaliforniya Üniversitesi'nden bir işletme profesörü olan Loraine Lau-Gesk'e göre, havayolu ticareti gibi servisleri içeren skandallar için kamuoyunun hafızası çok kısadır. Kısacası bu tür anketlerin ömürleri çok olmaz.