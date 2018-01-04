Denizli'de yolda bulduğu faturayı yanında bulduğu para ile ödeyen bir vatandaş, fatura sahibinin para üstünü alması için faturayı sosyal medyada paylaşınca sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

Herkese örnek olması gereken yeni bir sosyal medya fenomenimiz var. Denizli’de yaşayan ve asgari ücretle geçimini sürdüren 32 yaşındaki Ramazan Özlen, ayakta alkışlanacak bir davranış gösterdi.

İşe gitmek için servis beklediği sırada yerde bir su faturası ve para bulan Özlen, iş yerine geldiğinde fatura sahibinin maddi durumu iyi olmayabileceğini düşündüğü için faturayı internet üzerinden kendisi ödedi.

Fakat Özlen’in duyarlı davranışı burada da bitmedi. Fatura sahibinin para üstünü almak için kendisini bulmasını isteyen Özlen, yatırdığı faturanın fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Genç adamın bu şık davranışı sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Özlen, ‘’İş yerine gitmek için servis beklerken yerde fatura ve 50 TL parayı gördüm. Para olduğu için dikkatimi çekti. İş yerine gelirken fatura sahibinin belki başka parası yoktur, ihtiyaç sahibidir, belki yaşlı bir amcadır diye düşündüm. İş yerine gelince benden önce davranıp faturayı öder diye, o zaman parası bende kalacaktı, adamı bir daha göremem diye faturayı yatırdım. Daha sonra sosyal medyadan, fatura sahibine ulaşmak için belki tanıyanlar çıkar diye faturayı yatırdığımı belirtmek adına paylaştım. 48 lira 70 kuruş fatura borcu vardı. 1 lira 30 kuruş para üstü kaldı. Fatura sahibi gelip alabilir. Sosyal medyadan büyük ilgi gördüm.’’ dedi.