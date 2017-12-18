BlackBerry Priv Artık Aylık Güvenlik Güncellemesi Almayacak

BlackBerry, yaptığı yazılı açıklama ile ilk tam Android modeli olan BlackBerry Priv'in artık aylık güvenlik güncelleştirmeleri almayacağını açıkladı.

Zaman, teknolojik ürünlerin en büyük düşmanıdır. Özellikle konu akıllı telefonlara geldiğinde iki yaşını dolduran telefonlar çoğunlukla ölüm cezasına çarptırılır. Ne yazık ki bu durum BlackBerry’nin ilk ‘tam Android’ akıllı telefonu Priv için de farklı değil. Tüketicilere sunulmasının üzerinden 2 yıldan biraz fazla süre geçen BlackBerry Priv, artık aylık güncellemer almayacak.

Akıllı telefonların yalnızca iki yıl yazılım desteği alması, günümüzün alışveriş çılgınlığında son derece olağan bir sonuçtur. Çoğu tüketici cihazını iki yılda bir değiştirmektedir. Bununla birlikte operatör ya da farklı bir satış noktasından taksitle alınan cihazların sözleşmeleri de çoğunlukla iki yıllıktır. Dolayısı ile sözleşme bittiğinde yazılım desteği de biter ve üreticiler size yeni telefon önerirler.

BlackBerry yaptığı açıklama ile piyasaya çıkışının üzerinden 2 yıl 1 aylık bir süre geçen BlackBerry Priv’in artık aylık güvenlik güncellemeleri almayacağını açıkladı. Dolayısı ile artık BlackBerry Priv kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara karşı daha dikkatli olmak zorundalar. Zira cihazları artık güncel yazılımlara karşı bir güvenlik garantisi sunamayacak.

Yine de BlackBerry’nin Priv kullanıcılarını tamamen kendi hallerine bıraktığını söyleyemeyiz. Şirket, herhangi bir yazılım açığından kaynaklanan bir saldırı olduğunda Priv kullanıcılarının mağdur olmaması için ortakları ile görüşerek sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturacak. BlackBerry, Android üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerle Priv için güvenlik güncelleştirmeleri ihtiyacını en aza indirdiğini söyledi.