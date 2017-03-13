Otoparka 'Dalmasına' Rağmen Yarışı Kazanan Ralli Sürücüsü

Ralli yarışları zorlu koşulları ve ilkel parkurlarıyla pilotları her zaman zorluyor. Son dünya şampiyonasını kazanan pilotun yaşadıkları ise bunu ispatlar nitelikte.

Dünya Rally Şampiyonası (WRC) bu kez çok ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı: Pilot Kris Meeke, Meksika etabının son bir kilometresinde parkur dışındaki otoparka dalmasına rağmen olağanüstü gayreti sayesinde yarışı kazanmayı başardı.

Meeke, 19. ve son etap olan parkurda çalılıkların arasından geçip seyircilerin araçlarını park ettiği alana dalıyor ve park halideki bir araca çarptıkta sonra boşluklardan faydalanarak yarışa geri dönüyor. Yolu tekrar yakalamak için gördüğü bir aralıktan etaba dönüşünü yapıyor ve aracı Citroen C3’ün lastiklerden birinin delinmesine rağmen bitiş çizgisine kadar yarışı bırakmıyor.

Yukarıda kazandığı yarışın hemen ardından verdiği ropörtajda pilotun şakınlığını görebilirsiniz. Kris Meeke, 37.8 saniye önde giderken yaşadığı durumdan kurtulup, etabı 13.8 saniye farkla bitiriyor ve şampiyon oluyor.