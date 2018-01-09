Ödül Alması Beklenen Türk Filmini 85 Kişi İzledi

Yönetmen Hasan Karcı’nın büyük umutlarla çektiği ‘Belalılar’ isimli western türündeki filmi, iki haftada yalnızca 85 kişi izledi.

Her yönetmen, filminin geniş kitleler tarafından izlenmesini ister. Hatta hedefini yükseltip ödül almak isteyenler de var, tıpkı Hasan Karcı gibi. Türk oyuncularla birlikte Türkiye’deki Çınarcık ve Tuz Gölü çevresinde Belalılar isminde bir wester film çeken Karcı, filmden o kadar ümitliydi ki ödül bile alacağını iddia etti. Fakat film, iki haftada yalnızca 85 kişi tarafından izlendi.

Belalılar/Alborotadores adıyla çekilen filmle birlikte ekibin amacı İspanya’da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali’nde ödül almaktı fakat işler hiç istedikleri gibi gitmedi.

Altı gün boyunca efsane film İyi Kötü Çirkin’in çekimlerinin yapıldığı platoyu da kullanan ekip, filmin vizyona girmesinden iki hafta sonra gelen sonuçlarla büyük bir şok yaşadı. Yalnızca 85 kişinin bilet aldığı filmden elde edilen hasılat ise şimdilik 1061 TL.

Bir bölümü Türkiye’de, bir bölümü ise İyi Kötü Çirkin filminin çekildiği İspanya’daki Tabernas kasabasında çekilen filmin girişinde ise El Turko Western yazısı yer alıyor. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.