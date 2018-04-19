Marvel'in 93477584 kişinin bir arada oynadığı yeni filmi Avengers: Infinity War filmi önümüzdeki hafta vizyona girecek. Filmde bildiğiniz üzere yaklaşık 10 yıldır işlenen tüm olaylar işlenecek ve ana kötü karakterimiz Thanos devasa cüssesiyle karşımıza çıkacak. Peki kötü adam Thanos'un en kötü yanı ne?

Marvel'in bol karakterli ve muhtemelen gişede rekorlar kıracak olan filmi Avengers: Infinity War'ı izlememize oldukça az bir zaman kaldı. Filmde, yoldan geçen herhangi bir siyahinin toplandığı Wakanda ordusu, Iron Man, Hulk, Thor, Guardian of The Galaxy ekibi, Spider Man ve adını aklımıza getiremediğimiz tonlarca süper kahraman yer alacak. Karşılarında ise evrenin yarısını yok etmek isteyen, binlerce kişilik orduya tek başına kafa tutan devasa cüsseli Thanos olacak. (Thanos'un ordusu da var ama onları saymıyoruz) Peki kötü karakterimizin en kötü yanı nedir?

Filmin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo tarafından yapılan açıklamalar yukarıda birazcık da olsa övgüyle bahsettiğimiz Thanos'un en kötü yönü hakkında beklenmedik bir bilgi verdi: Thanos sempatik bir karakter. Seyirciler ise Thanos'un bu sempatikliğini, gelecek hafta vizyona girecek olan Marvel Sinematik Evreni'nin top noktasını oluşturan filmle daha net görecekler. Josh Brolin'in oynadığı Thanos'u daha yakından inceleyebilecekler.

Newsweek ile yapılan bir röportajda, Russo kardeşler “Thanos hakkında en korkutucu şey"in ne olduğuyla ilgili oldukça ilginç bilgiler verdiler. Buna göe Thanos, kötü eylemleri için gerçekten iyi sebeplere sahip olabilir. Anthony Russo yaptığı açıklamada Thanos'la ilgili olarak, "Aklında korkunç bir hedef varken çok fazla inanca sahip oluyor" ifadelerini kullandı. Yönetmen izleyince Thanos'la empati kurulduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca Thanos için görüşlerini bildiren filmin görsel efekt sorumlusu Dan DeLeeuw, kötü kahramanımızın çok karizmatik olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere Black Panther'in kötü kahramanı Erik Killmonger hakkında da aynı sözler birçok eleştirmen tarafından sarf edilmişti. Hatta filmin sonunda Killmonger'i haklı bulan insan sayısı o kadar fazlaydı ki Twitter'da #KillmongerWasRight hashtag'i trend olmuştu.

Kim bilir belki Marvel bu kez büyük bir sürpriz yapar ve Thanos savaşı kazanır. Belki de Marvel'in büyüyen kötü adam sempatikliği Thanos'u yüceleştirir. Hem ne var bir filmde de kötü adamlar kazansın. Siz ne düşünüyorsunuz?