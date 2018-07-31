Astronotlar Tam Ay Tutulmasını Böyle İzledi

Astronot Alexander Gerst, 27 Temmuz gecesi gerçekleşen Tam Ay Tutulması'nı yerden 400 kilometre yukarıdan izledi ve elde ettiği görüntüleri dünya ile paylaştı.

21. yüzyılın en uzun Tam Ay Tutulması, geçtiğimiz cuma gecesi gerçekleşti. Tam 1 saat 43 dakika süren tutulma, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın büyük bir bölümünde gözlemlenebildi. Bu muhteşem doğa olayı, fotoğrafçılar için de büyük bir fırsattı. Tam Ay Tutulması sırasında çekilen birbirinden muhteşem fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Fakat bir fotoğrafçı vardı ki, Tam Ay Tutulması’nı herkesten farklı görüntülemeyi başardı. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) görevine geçtiğimiz ay başlayan astronot Alexander Gerst, 27 Temmuz gecesi gerçekleşen Tam Ay Tutulması’nı yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunan ISS’de görüntülemeyi başardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya çevresindeki bir turunu 90 dakikada tamamladığı için Gerst’in tutulma sırasında Ay’ın fotoğraflarını çekmek için fazla zamanı bulunmuyordu. Yine de uydumuz Ay’ın birbirinden güzel fotoğraflarını yakalamayı başaran Gerst, mavi atmosferimizin dışında nasıl bir tutulma gözlemlendiğini bizlere sunmuş oldu.