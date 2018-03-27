Yörüngesinde Gezegen Olan Kahverengi Cüce Keşfedildi

Bilim insanları; yörüngesinde gezegen barındıran, Kahverengi Cüce (Yarı Ölü Gezegen/Yarı Ölü Yıldız) keşfettiler. ‘Bu, fazla bilmediğimiz bir tür, subtellar nesnenin evriminde önemli bir keşif ve büyüleyici bir pencere olacak’ sözleriyle heyecanlarını belirttiler.

Kahverengi bir cüceler (diğer adıyla 'Başarısız Yıldız'lar) Jüpiter büyüklüğünde olabileceği gibi kütlesel olarak çok daha fazla alan da kaplayabilir. Normal bir yıldızın aksine, hidrojeni kaynatmak için yeterince büyük değillerdir ve görünür bir ışık yayamazlar. Kahverengi cüceler döteryum ve lityum'u kaynaştırır, ancak çekirdeklerinde hidrojen füzyonunu sürdürmek için gerekli boyuta asla ulaşamazlar.





Tahmin edebileceğinizin aksine, bir süper gezegen (Jüpiter kütlesinden daha büyük bir gezegen) olan, kahverengi bir cüce olarak nitelendirilen bu oluşumlar, parlak olmadıkları için, keşfedilmesi oldukça zordur. Söz konusu araştırmacılar keşfin önemini şu şekilde vurguladılar: “Galaksimiz aynı zamanda hidrojen füzyonunu sürdüremeyen ve dolayısıyla çok zayıf olan kahverengi cücelerle dolup taşıyor olabilir. Fakat kuvvetle muhtemel biz onları henüz göremiyoruz. Geçmişte, güneş ve güneş sistemimizin oluşumunda, kahverengi cücelerin çok farklı rolleri olabilir. Hatta gezegen oluşumunun temeli olabilme ihtimalini dahi düşünüyoruz."

Bununla birlikte, bu gezegenlerin bir zamanlar ya da gelecekte yaşam barındırma ihtimalini oldukça düşük görüyorlar. Yine de, bir gezegenin etrafında bulunan kahverengi bir cüce, bize gezegenlerin nasıl oluştuğuna, hatta istisnai olarak düşük kütleli yıldızların oluşumuna dair önemli ip uçları verebilecek gibi görünüyor.