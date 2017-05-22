Hemen hemen her yıl Yosemite Milli Parkı'nda Şubat ayında gün batmadan oluşan "Alev Şelalesi" adlı doğa harikası görenleri büyülüyor. Ancak ondan daha ender olanı, geceleri ay ışığında gerçekleşen alev şelalesidir. Geçtiğimiz günlerde Rogelio Bernal Andreo isimli bir fotoğrafçı bu manzarayı fotoğrafladı.

ABD’deki Yosemit Milli Parkı’nda her yıl belli tarihlerde “Alev Şelalesi” denilen olağanüstü güzel manzara oluşuyor. Sierra Dağları’dan eriyerek gelen su, El Capitan isimli dağdan vadiye dökülüyor. Horsetail Şelalesi’nde, suların arasından sanki bir lav kütlesi akarmış gibi kıpkızıl bir görüntü oluşuyor. Gün batmadan biraz önce oluşan bu doğa harikası, Şubat ayında birkaç hafta boyunca, sonraları ise Ekim’de -eğer olursa- izlenebiliyor. “Alev Şelalesi” eğer o yıl Sierra Dağları’na yeteri kadar kar yağmışsa oluşuyor. Ancak bundan daha da nadiri, yine yılın aynı zamanlarında fakat yalnızca yılda 1-2 defa ay ışığı ile gece oluşabilen alev şelalesi.

Durum böyle olunca birçok doğa fotoğrafçısı, bu manzarayı yakalamak için zamanla ve şartlarla yarışıyorlar. Fotoğrafçılar kameralarını kurarak, gece vakti alev şelalesinin oluşmasını bekliyorlar. Bu yıl Rogelio Bernal Andreo isimli bir fotoğrafçı, gece oluşan bu özel manzarayı yakalayabilmiş. Hatta bunu Facebook üzerinden Tunç Tezel isimli Türk fotoğrafçıyla konuşarak yapmış.

İki fotoğrafçı, karenin nasıl yakalanabileceği hakkında uzun uzun kafa yorduktan sonra Andreo aracına atlayıp El Capitan’a gitmiş. 4 saat yolculuktan sonra uzun bir bekleyişin sonunda gece 3 gibi tam ümidi kesmiş, dinlenmeye çekilecekken birden alev şelalesi oluşmuş. Andreo, sabah 4:45’e dek 132 poz çekmiş. Güneş doğduğunda sanatçı elinde birçok fotoğrafla bir motel bulmak için yola çıkmış. 2018 ve 2019’da görülmesi beklenen alev şelalesinin oluşması, bu tarihlerden sonra 2022’ye dek beklenmiyor.