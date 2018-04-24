Popüler video içerik paylaşım platformu YouTube, gün geçtikçe yayıncılar üzerindeki baskısını arttırıyor. Uygunsuz içerik denetimi için ilkeler sertleşmeye başladıktan sonra üç ay içinde toplam 8.3 milyon video siteden kaldırılmış.

YouTube, içeriklerin günden güne uygunsuz bir hale geldiği, çöplükte neyin zararlı neyin zararsız olduğunu anlamanın imkansız olduğu bir yere dönüştü. Google, YouTube üzerindeki denetimini arttırmasına rağmen, hala pek çok tehlikeli içerik bulunuyor. Bu içeriklerin önemli bir kısmı da çocukların psikolojik sağlıklarını etkiliyor. Çok fazla eleştiriye maruz kalan ve yayıncılık konusunda tepki toplayan YouTube, eleştirilere cevap niteliğinde bir istatistik yayınladı.

Nisan 2018 itibariyle içinde bulunduğumuz yılın ikinci 3 aylık çeyreğine girdik. YouTube ise eleştirilere yanıt vermek için yılın ilk üç ayını değil, 2017’nin son üç ayınını kullandı. Bu durum Ocak, Şubat ve Mart aylarının henüz net verilerle analiz edilememesinden kaynaklanabilir.

2017’nin son üç ayında tam 8.3 milyon adet uygunsuz içerikli videoyu kaldırdığını söyleyen platform, bu videoların büyük çoğunluğunun spam ya da yetişkin içerikli olduğunu da açıkladı. Videların %80’i ise sadece yapay zeka yazılımları kullanılarak kaldırıldı. Kalan kısım henüz yazılımların tespit edemediği uygunsuz durumlar olduğu için insanlar tarafından silindi. Ancak yüklenen videoların sayısı ve süresi düşünüldüğünde YouTube’un bu işle sadece insanları kullanması imkansız. Zaten şirket, bu istatistik ile birlikte yapay zekanın gerekliliğini vurguluyor.

YouTube “Şiddette aşırılık, terörle mücadele ve insan hakları konusunda uzman kişilerden oluşan ekibini” genişlettiğini de açıkladı. CEO Susan Wojcicki, daha önce yaptığı bir açıklamada, 2018’de içerik denetleyici personel sayısının 10.000’den fazla olacağını söylemişti.

Bu değişikliklerin öncelikle amacı, cinsel açıdan çocuklar için uygunsuz olan videolardan ve yorumlardan çocukların kurtarılmaları. Çocuk tacizcileri tarafından uygunsuz yorum yağmuruna tutulan 625 binden fazla video yoruma katıldı, 150 binden fazla video kaldırıldı.