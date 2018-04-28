Youtube'dan sıkılan kullanıcılarımıza özel, 8 Youtube alternatifini ilgi alanlarına göre listeledik.

İnternette video izlemek dendiği zaman kuşkusuz ki aklımıza gelen ilk site daima Youtube olmuştur. Fakat zaman zaman Youtube haber vermeksizin yaptığı güncellemeler ve arayüz değişiklikleriyle bazı kullanıcıların canını sıkabilmekte ya da bazı ülkelerde zaman zaman kanuni ya da altyapı ile alakalı erişim problemlerine sebep olabilmektedir. Bu başlıkta olur da Youtube kullanmak istemezseniz, telife takılan videolardan bıkarsanız, Youtube’un kalitesine yakın hatta kimine göre daha kaliteli olarak lanse edebilen web sitelerinin bir listesini yapacağız. Bahsi geçen sitelere doğrudan ulaşmak için başlıklara tıklayabilirsiniz.

Bir zamanlar neredeyse Youtube kadar popüler olan bu video paylaşım sitesinin oldukça kolay kullanıma sahip bir arayüzü mevcut. Benzer olarak bu sitede de trend videolar ve kolay anlaşılabilir kategori sistemi gibi birçok kullanıcı dostu pratik çözüm mevcut. İçerik oluşturucuları 4GB boyutu ile 60 dakika uzunluğa kadar 1080p çözünürlükte içerikleri rahatlıkla kanallarına yükleyebiliyor. Ortalama ayda 112 milyon ziyaretçisi olan bu sitenin en büyük artısı ise telif konusunda kuralları Youtube kadar sert değil. Fakat şahsi düşüncem olarak özellikle Türkiye ayağında reklam uzunlukları ve sıklığı rahatsız edici boyutlarda.

Kalite dendiği zaman tüm rakiplerini geride bırakacak, profesyonel ya da işinde özenli insanların tercih ettiği bir websitesinden bahsediyoruz. Ağırlıklı olarak sanatsal içeriklerin bulunduğu bu adres, uzun bir dönem yüklenen videoların kalitesini bozmadığı için kısa film ekiplerince ya da başarılı görsel sanatlar sunan kullanıcılarca listenin en başında yer alıyordu. Amacınız daha kaliteli içerikler izlemek ya da daha seçkin bir kitleye içerik sunmaksa Vimeo hala oldukça değerli isim.

Blockchain çıkışlı bu sitenin tercih edilmesinde en büyük pay, tamamen reklamsız bir hizmet sunması olarak bilinir. Youtube ile benzer bir sistem barındıran Dtube, ekstra olarak her video yüklediğinizde ya da yorum yaptığınızda size bedava Steem Kripto para vermekte.

Amacınız uzun videoları sorunsuz olarak izlemek ya da yüklemekse bu site tam size göre. Veoh kullanıcılarına video uzunluğuna dair herhangi bir kota koymaz, bunun sonucu olarak da sitede bolca film ve anime benzeri içeriğe rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Doğru kullanıldığında oldukça işlevsel olabilecek bir site ile karşı karşıyayız. Bahsi geçen site bir arşiv sistemi ile çalışmakla beraber; kullanıcılarına yıl, dil, konu gibi oldukça işlevsel bir kategori hizmeti sunmakta. Site içerisinde bulunun içerikler ile telif konusunda büyük problemler yaşamadığı için, sizi oldukça şaşırtacak ‘bu da mı varmış’ diyebileceğiniz içeriklere sizi rahatlıkla kavuşturabilir. Çok sayıda eski belgesel dizi ve filme bu site vasıtası ile ulaşmanız mümkün.

Bir dönemin en eğlenceli oluşumlarından 9Gag’in sadece video hizmeti sunan bölümüne hoş geldiniz. Tahmin edebileceğiniz üzere bu adres size saf eğlence vadetmekte. Kaynak konusunda hiç bir sıkıntı çekmeyen komik ve eğlenceli video alanında neredeyse sonsuzluğa ilerleyen bu adresi internette eğlence ve mizah arayan kullanıcılara şiddetle tavsiye ederiz.

Open Video Project, yabancı kaynak ve döküman arayan kullanıcılar için son derece başarılı ve bilgisine güvenilebilecek bir oluşum. Büyük oranda eğitsel içerikler barındıran bu site 1998 yılından bu yana araştırmacı insanlar için eşsiz bir nimet.

Eğer sıkı bir oyun severseniz bu adres tam size göre; içeriğinde bir çok içerik oluşturucusunun canlı olarak yayın yaptığı ve videoları daha sonra da izleyebilmeniz için kanalına yükleyebildiği bu adresin en dikkat çeken yanı kuşkusuz ki oyun kültürü üzerine oluşturulması. Bu adres sayesinde popüler oyunlara dair profesyonel ya da amatör bir çok yayına ulaşmanız mümkün. Ayrıca eşsiz chat sistemi ile yayıncılarla ya da kullanıcılarla doğrudan iletişim kurabileceğiniz bu adreste, keyifli bir seyir zevki için tek yapmanız gereken sevdiğiniz yayıncıların kanallarını takip etmek.

Özet olarak, yukarıdaki web sitelerinin özelliklerinin büyük bir çoğunluğu Youtube içerisinde bulunsa da amacınız daha spesifik özelliklere odaklanmış adreslere ulaşmak ise yukarıda vermiş olduğumuz opsiyonlardan kendinize uygun olanı bulabileceğinizi umuyoruz.