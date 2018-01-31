İnternet sorunu yaşayan YouTube kullanıcılarının videoları önceden indirmesine izin verecek yeni özellik, Orta Doğu ülkelerinde yayınlandı.

YouTube, internetin lüks olduğu bölgelerde videoları çevrimdışı indirmenizi sağlayacak indirme özelliğini sundu. Genelde orta doğu ülkelerinde yaşanan yavaş internet sorununa çözüm bulmak isteyen şirket, bu seçeneği adım adım diğer ülkelere de sunmak istiyor. İlk etapta Irak, Lübnan, Tayland, Filistin, Fas, Hindistan, Vietnam ve Sırbistan’a gelen çevrimdışı video izleme özelliği, daha sonra ülkemiz dahil diğer ülkelere de gelecek. Bu arada Google’ın hangi ülkelere bu özelliği paylaştığı ile ilgili bir açıklaması olmadığını, bu yüzden kullanıcılardan gelen yorumlara göre hangi ülkelere bu desteğin geldiğinin araştırıldığını da belirtelim.

Garip bir şekilde ABD, İngiltere, Japonya gibi ülkelerde hala bulunmayan video indirme özelliğinin bu ülkelere neden gelmediği şu anda tam olarak bilinmiyor, ancak şirketin bu özelliği getirme sebebinin internetin yavaşlığı ve her noktada ulaşılamaması olduğu düşünüldüğünde neden ilk başta bu ülkelere sunulduğu da anlaşılabiliyor.

Çevrimdışı indirme seçeneğinin gelip gelmediğini, açtığınız YouTube videosunun altında yer alan Beğen, Beğenme, Paylaş gibi butonların yanındaki Download butonuyla kontrol edebilirsiniz. Eğer indirme özelliği geldiyse, bu bölgeye ek olarak Download butonu da eklenmiş oluyor. Videoları 144p - 720p gibi çözünürlüklerle indirmenizi sağlayan yeni özellik ülkemize ne zaman gelir bilinmez, ancak ülkemizde de yer yer internet çekmeme sorunları yaşandığını biliyoruz.

Peki, YouTube’un yeni hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzun süreden beri gelmesi gereken bir özellik değil miydi? Yorumlarınızı bekliyorum.