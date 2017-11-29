Youtube'a da "Hikayeler" Geliyor!

Snapchat'in artık neredeyse her mobil uygulamada görmeye başladığımız "Hikayeler" özelliği şimdi de Youtube'a geliyor. Ancak yine de Youtube'un uyarlama şekli biraz farklı.

Snapchat'e çıktığından beri neredeyse görüp bildiğimiz her sosyal uygulamaya gelen "Hikayeler" özelliği, artık kafamızda "Biraz fazla abartmıyorlar mı?" sorusunu uyandırsa da, yine de görmeye devam ediyoruz. Şimdi de uzun zamandır herkesin "Acaba ne zaman çıkaracaklar?" diye düşündüğü Youtube'dan haber geldi. Ancak Youtube'un "Hikayeler"i kendine uyarlayışı gerçekten de akıllıca gibi gözüküyor.

Youtube'un aslında uzun bir videodan çıkarılan önemli kısa anlara verilen teknik bir ad olan "Reels" adını verdiği bu özellik, diğer "Hikayeler" örneklerine göre bir nebze daha farklı işleyecek. Öncelikle 30 saniyeye kadar videoları anlık olarak çekebileceğimiz bu özellik aracılığıyla aynı zamanda kendi videolarımızdan parçaları kesip yayınlayabileceğiz. Ayrıca özellik ilk etapta 10 bin ve üstü abonelere sahip kanallara açılacak. Ayrıca "Reels" aracılığıyla yüklediğiniz videolar tamamen kalıcı olacak, yani 24 saat sonra silinmeyecek.

Youtube'un "Topluluklar" adını verdiği özellik paketiyle birlikte gelecek bu özellik aracılığıyla, eğer 10 bin üstü aboneye sahipseniz "Reels" başlığıyla kanalınızın ana sayfası yeni bir başlığa sahip olacak(Türkçe olarak adını ne koyarlar bilmiyoruz). Bu kısa hikayeler moduyla her hangi bir reklam ücreti alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmese de, takipçiler siz bu videoları yüklediğinizde sizden bildirim alacaklar.

"Topluluklar" adı verilen özellik paketi sadece "Reels"i barındırmayacak. Ayrıca anlık olarak görsel, anket, yazı ve bir takım topluluk tartışma alanları gibi şeylere de sahip olabileceksiniz. Bu arada "Topluluklar"a da aynı "Reels" gibi 10 bin abone ve üstüne sahipseniz ulaşabileceksiniz. Yine "Topluluklar" paketi üzerinden yaptığınız her şey konusunda takipçileriniz bildirim alacak olsa da, kullanıcıların bildirimlerde boğulmaması için Youtube özel bir sistem üzerinde de çalıştığını belirtti.

Şimdilik önümüzdeki günlerde yayınlanacak "Beta" sürümüyle dağıtılacak özellik, başta seçilen Youtuber'ların kullanımına açık olacak. Ancak Youtube bu özellikleri içeren Beta sürümüyle ve özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Youtube'a gelecek tüm bu özellikler muhtemelen çok daha geniş bir Youtube deneyimi sağlayacak gibi. Siz ne düşünüyorsunuz?