YouTube Videolarına Hareketli Kapak Resmi Geliyor

YouTube'da videoların görsellerinde sabit fotoğraflar görme devrinde sona geldik. Artık çoğu videoda kapak resmi bir GIF olacak.

Dünya'nın en büyük video paylaşım platformu YouTube, videolarına GIF şeklinde hareketli kapak resimleri ekleyerek içerik hakkında daha izlemeden bilgi sağlıyor.

Haziran sonundan beri yavaş yavaş 3 saniyelik GIF'ler olacak şekilde videolarının kapak resimlerini düzenleyen YouTube, artık tüm videolara ulaşmış durumda. YouTube'un açıklamasına göre bu sistem, genişlemekte olan kullanıcılarının ana sayfada, arama sonuçlarında, trendler ve abonelikler sayfalarında videolar hakkında 3 saniyelik bilgilendirme klipleriyle ne izleyeceklerini göstererek onları daha bilinçli hale getirecek.

Özellik şuan için sadece bilgisayar platformunda Chrome versiyon 32 ve sonrası ya da Opera versiyon 19 ve sonrası üzerinde çalışıyor. Mobil cihazlara destek gelir mi, gelirse ne zaman gelir bilemiyoruz.

Yeni özellik hakkında bir diğer nokta ise, videonun oluşturucuları tarafından bu sisteme dahil olup olmama ya da nasıl bir özet koyulacağını belirleme gibi değişiklikler yapılamıyor. YouTube'un kendi geliştirdiği yapay zekası, 30 saniyeden uzun videoları seçiyor, bunların ilk yarısından bir klip oluşturuyor. Gördüğümüz kadarıyla videonun 30 saniyeden uzun olması dışında başka kriterler de sistemde mevcut. Tüm bu olaylar videonun üreticisinden herhangi bir giriş olmaksızın gerçekleşiyor.