YouTube'a Yüklenen İlk Video Bugün 12 Yaşında!

YouTube'un 'siftah' videosu tam 12 yaşında.

İntenet aleminin en büyük video paylaşım sitesi olmasının yanı sıra sosyal medya platformları arasında da kullanıcı sayısı itibariyle zirveye oynayan platformlardan biri olan YouTube, 15 Şubat 2005 tarihinde üç eski PayPal çalışanı olan Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim kuruldu. Kısa sürede büyüyen ve popülerliği dünya çapında artan video paylaşım sitesi, kuruluşunun ardından geçen 1 seneden sonra ise tam 1.65 milyar dolar karşılığında teknoloji devi Google tarafından satın alınmıştı.

Bugün teknoloji sektörünün belki de en değerli markalarından biri haline gelen YouTube platformunda milyarlarca video bulunmakta. Peki bu dev video paylaşım sitesine ilk yüklenen video neydi? YouTube'un üç kurucusundan biri olan Jawed Karim, 24 Nisan 2005 tarinde hayvanat bahçesine gittiği sırada çektiği bir videoyu YouTube'a yükleyerek bir bağlamda 'siftah' da yapmış oldu. Aslında bugün ayın 25'i fakat Karim, videoyu yüklediğinde TSİ 06.27'ydi.

Bugün 12. yılını dolduran video şu zamana kadar 38 milyondan fazla izlenmiş durumda.