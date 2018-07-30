YouTube Farklı Ülkelerde Daha Orijinal Programlar Üretebilir

YouTube Red adı altında duyurulan ve orijinal programların yer aldığı Premium sistem, uluslararası alanda çalışmalar yapmak için hazırlanıyor. Hindistan'da çok başarılı olan orijinal içerik alanı, farklı ülkelerde de yayınlanmaya başlayacak.

YouTube, daha önce Membership isimli bir özellik duyurmuştu. Bu sistemle sevdiğiniz kanallara 4.99 ödeyerek karşılığında çeşitli ayrıcalıklara sahip oluyoruz. Örneğin sadece ücret ödeyen kullanıcılara özel videoları bu bağışla izleyebiliyorsunuz. Özellikle ücretli kullanıcılar ile ilgili her gün yeni projeler üzerinde çalışan Youtube, Premium kullanıcıları için yeni çalışmalar yapıyor ve orijinal içerik alanı ile farklı pazarlara açılmaya hazırlınıyor. Orijinal programları ile ABD'de kısa sürede en iyi yayın platformları arasındaki yerini alan YouTube, Netflix'in attığı adımları izliyor gibi görünüyor.

Reuters raporlarına göre YouTube, uluslararası pazarlarda ücretli abonelerinin sayısını artırmak için orijinal içerik alanı üzerinde çalışıyor. Şirket Güney Kore ve Hindistan'da hali hazırda yaptığı çalışmayı Fransa, Almanya, Japonya ve Meksika’da da yapmak için harekete geçti. YouTube'un orijinal içerik yöneticisi Susanne Daniels konu ile ilgili olarak, "Yeni prodüksiyonlar arasında müzik belgeselleri, reality show, talk show ve senaryo dizileri yer alacak. Potansiyel abonelerde muazzam bir yükselişe sahip olduğumuza inandığımız pazarları hedefliyoruz" dedi.

Şirket Hintçe kriketle ilgili bir talk show ve Güney Koreli pop grubu Big Bang ile ilgili bir reality show ile ciddi başarı yakaladı. YouTube, Hindistan pazarına daha da fazla program eklemeyi planlıyor. Orijinal içeriklerin bir kısmı daha önce YouTube Red olarak duyurulan aylık abonelik hizmeti olan YouTube Premium'da görünecek. Diğer kısmı ise YouTube’un reklam kısmında ücretsiz olarak sunulacak.