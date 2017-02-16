YouTube Altyazılı Videolar 1 Milyarı Aştı

YouTube'un otomatik altyazı desteği verdiği video sayısı bir milyarı buldu.

YouTube, dünyanın en büyük video sitesi. Eğitim, eğlence ve neredeyse her şeye dair içeriğin olduğu bir yer burası. Haliyle milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Bu kullanıcıların içinde duymakta zorlanan ya da duyup anlamakta zorlanan kişiler için YouTube, otomatik altyazı özelliğini uzun zamandır geliştiriyor.

Bugün gelen habere göre YouTube’ta artık bir milyarı aşkın videoda otomatik altyazı bulunuyor. 2009’da geliştirilmeye başlanan bu sistem, o zamandan bu yana çok yol kat etti. Google’ın otomatik konuşma tanımlama servisi ile birleştirilerek geliştirilen hizmet, bazen komik sahnelere sebep verse de, bu durum artık yavaş yavaş yok oluyor. Özellikle İngilizce için çok iyi durumda denebilir.

Konuşma tanıma teknolojisi 10 farklı dili destekliyor. YouTube’un yeni hedefi ise İngilizceden çok artık bu dillerin de iyi bir şekilde tanımlanmasını sağlamak. YouTube yönetimi, içerik üreticilerden otomatik oluşturulmuş altyazıların tutarlılığını değerlendirmelerini de rica ediyor. Bu sayede ellerinde daha fazla veri olabilir ve hizmeti daha çok geliştirebilirler.