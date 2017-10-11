Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, mobil uygulama kullanıcılarının bir videoyu açmadan video hakkında daha fazla bilgi alabilmesi için ana sayfada otomatik oynatma özelliğini test etmeye başladı.

Facebook, Instagram ya da Twitter ana sayfasında dolaşırken bir videoya denk geldiğimizde video sessiz bir şekilde otomatik olarak oynatılır. Dilerseniz videoya dokunarak sesli bir şekilde izleyebilirsiniz. Peki aynı özellik dünyanın en büyük video paylaşım uygulaması YouTube’da neden olmasın?

YouTube, Android mobil uygulaması için ana sayfada videoları otomatik oynatma özelliğini test etmeye başladı. Bu özellik ile ana sayfada gezinirken üzerine geldiğiniz video sessiz olarak oynarılır, bu sırada videonun içeriği hakkında alt yazılar görürsünüz. Dilerseniz bu özellik Hesap>Ayarlar>Genel sekmesine giderek kapatılabilir ya da sadece kablosuz ağa bağlandığınızda kullanılması sağlanabilir.

Ana sayfada otomatik oynatma özelliği henüz test aşamasında. Tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ya da ne zaman sunulacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Google, test ekibinin geri bildirimlerine göre özelliğin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verecek.