Dünyanın en büyük video içerik platformu YouTube, kısa bir süre önce internet sitesine getirdiği karanlık modu, mobil uygulamalarına uyarlamak için kolları sıvadı. Bugün itibariyle iOS ve Android kullanıcılarına gönderilmeye başlayan güncellemenin avantajlarına değindik.

Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru internet sitesi için tüm beyaz ekranı bir anda siyaha çeviren karanlık modunu yayınlayan YouTube, adeta gözlerimizi rahatlattı. Ancak platformun mobil uygulamaları, aynı hizmete ihtiyaç duyan diğer alanlardı. Kullanıcılardan gelen yoğun talebe sessiz kalamayan YouTube, bugün itibariyle iOS ve Android için karanlık mod güncellemesini dağıtmaya başladı.

Karanlık mod, güncelleme ulaştıktan sonra hemen aşağıdaki gibi basit bir şekilde aktif edilebilecek:



Kaynak: Android Authority

Sağ üstte bulunan hesap simgesine dokunup Ayarlar’a gidince, karşımızda Karanlık Mod adında bir seçenek göreceğiz. Buradaki seçeneği aktif edince uygulamanın beyaz arayüzü siyaha yakın bir tona dönecek.

Karanlık bir temaya sahip olan uygulamaların en büyük avantajlarından birisi, düşük ışıklı ortamlarda gözleri yormamalarıdır. Aynı zamanda bir izleyici olarak içeriklere daha iyi odaklanmanızı kolaylaştırır. Diğer taraftan batarya ömrü açısından koyu renklerin, parlak renklere kıyasla daha faydalı oldukları bilinen bir gerçek.

Güncelleme bugün iOS kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı ve yakın zamanda Android için de aynı işlemler gerçekleştirilecek.