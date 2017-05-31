YouTube, Android Kullanıcıları İçin Yeni Arayüzünü Yayınladı!

YouTube'un Android kullanıcıları için getirdiği yeni arayüzde en dikkat çeken özellik, alt kısımdaki gezinme çubuğu oldu.

Geçen yıl Eylül aylarında Youtube, yeni bir alt gezinme çubuğu test etmeye başlamıştı. Bu uzun süreçte Android kullanıcılarının test ettiği ve küçük değişiklikler alan gezinme çubuğu, Youtube tarafından resmen yayınlandı.

Yeni düzene göre büyük üst gezinme çubuğunu, birkaç düğme ile birlikte daha küçük bir çubuk haline getiriliyor. Youtube, yükleme düğmesini de kayan aksiyon düğmesinden üst çubuğa taşıdı.

Yeni sistemde en çok dikkat çeken özellik, alt kısma yerleştirilen ve birçok işleminizi sağlayabildiğiniz alt gezinme çubuğu oldu. Ayrıca beğendiğiniz yüklemeler ve oynatma listeleriniz hala kütüphanede, ancak hesabınıza ve uygulama ayarlarına erişmek için kullanıcı simgesine dokunmanız gerekiyor.

Youtube, yeni tasarımın iOS’ta zaten yer aldığını, Android için ise daha yeni kullanıma sunulmaya başladığını bildirdi. Yeni tasarımlar ne gibi rahatlık getirecek bilinmez, ancak videolar ve türlerinin çoğalması ile birlikte, daha komplike gezinme çubuklarına da ihtiyaç doğmuş oldu.

Yeni Android özelliklerini detaylıca anlatabilmek için bir video hazırlayan Youtube, mevcut düzende hangi butonların hangi işi yapacağını detaylıca anlatıyor.