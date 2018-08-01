Uygulamasının daha sezgisel olmasını isteyen YouTube, Android uygulaması için video kaydırma özelliğini test etmeye başladı. Artık bir önceki ve sonraki videoya geçmek için tek yapmanız gereken şey sayfayı kaydırmak.

Son dönemde geliştiriciler arasında akıllı telefon uygulamalarını daha sezgisel hale getirmek için bir yarış başlamış durumda. Dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube da bu yarışın içinde bulunuyor ve mobil uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekliyor.

YouTube’un kullanıcılara sunacağı en yeni özellik ‘video kaydırma’ olacak. Video kaydırma özelliği sayesinde YouTube’da video izlerken bir sonraki ya da önceki videoya geçmek için tek yapmanız gereken şey ekranı sağa ya da sola kaydırmak olacak.

Evet, YouTube’un yeni özelliğinin çalışma mantığı Instagram Hikayeler ile oldukça benzer. Şu anda, bir sonraki/önceki videoya geçmek için video ekranına bir kere dokunmamız ve sonraki/önceki butonuna dokunmamız gerekiyor.

Video kaydırma özelliği şu an için sadece küçük bir kesim Android kullanıcısının hizmerine sunulmuş durumda. YouTube, video kaydırma özelliği ile ilgili tüm geliştirmeleri tamamladıktan sonra tüm kullanıcıların hizmetine sunacaktır. Video kaydırma özelliğinin iOS uygulamasına gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.