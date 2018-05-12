YouTube Artık Video İzlemeye Ara Vermeniz İçin Uyarıyor

Google'ın I/O 2018'de bahsettiği "Dijital Sağlık" girişimi, ilk olarak YouTube'da kendini gösterdi. Belirli zaman aralıklarında video izlemeye ara vermeniz gerektiğini hatırlatan YouTube, bunu yaparken dışarıdaki hayatın daha iyi olduğunu özellikle vurguluyor.

Son zamanlarda içerik güvenliği hakkında mücadele eden YouTube, izleyiciler için güvenli bir platform oluşturma çabalarına devam ediyor. Buna ek olarak yeni gelen özellikle beraber YouTube, video izlemeye ara vermeniz için uyarılar sunmaya başlıyor.

Google'ın Android P ile beraber duyurduğu "Dijital Sağlık" girişiminin bir parçası olan YouTube güncellemesi; belirli zaman aralıkları için hatırlatıcılar ayarlamanıza yardımcı olduğu gibi, izlediğiniz videoyu duraklatarak bir ara vermeniz gerektiği konusunda da uyarılar yapıyor. YouTube uygulamasının 13.17+ sürümüyle beraber gelen bu özellik, Android P ile uyumlu olarak çalışıyor.

"Mola ver" özelliği sayesinde 15, 30, 60, 90 veya 180 dakikalık aralıklarla hatırlatma sıklığını belirlemek mümkün. "Mola ver" uyarısı çıktığında, izlediğiniz video duraklatılıyor ve size iki seçenek sunuluyor: Videoyu devam ettirebilir veya YouTube'un "Mola ver, dışarıda daha fazla hayat var." önerisine kulak verebilirsiniz.

Güncellemeyle beraber gelen yenilikler bununla sınırlı değil. Bildirimler için de bazı kontrol imkanları getiren güncelleme, istediğiniz zaman aralıklarında YouTube bildirimlerinin sesini veya titreşimini kapatmanıza yardımcı oluyor. Varsayılan olarak 22.00 ve 08.00 arası devre dışı bırakılan bildirimlerin bu zaman aralığını değiştirmek mümkün.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin bildirimlerle ilgili sahnede bahsettiği yenilik ise kullanıma sunuldu. Tüm kanallardan gelen YouTube bildirimlerini tek bir yerde toplayan özellik, karışıklık yaşama ihtimalini en aza indiriyor. Günlük YouTube bildirimlerini özetleyen bu özelliğin teslim süresini de ayarlama imkanı bulunuyor. Bu özelliğe erişmek için Ayarlar > Bildirimler > Zamanlanmış Özet yolunu izleyebilirsiniz.