YouTube, Aylık 1.8 Milyar Kullanıcıya Ulaştı

Dünyanın en popüler video servisi YouTube’a her ay 1.8 milyar kişi, Google hesabıyla giriş yapıyor. YouTube CEO’su Susan Wojcicki, dünya nüfusunun yaklaşık 4’te 1’ine denk gelen kullanıcı sayısını açıkladı.

YouTube, insanların gündelik hayatı içerisinde zaman ayırdıkları en yaygın oluşumlardan birisi. Her gün dünyanın farklı köşelerinden milyonlarca insan, Google hesaplarını kullanarak bu platforma girip videolar izliyor, kanallara abone oluyorlar. Günden güne büyüme kaydeden servisin aylık kullanıcı sayısı 1.8 milyara ulaştı. Bunun içerisinde, Google hesabına giriş yapmadan servise giriş yapan insanlar bulunmuyor.

2017’nin Haziran ayında, YouTube servisine giriş yapan kullanıcı sayısı 1.5 milyardı. Şirketin bu istatistikleri yayınlamasının amacı, reklamverenlerle daha yakın bir ilişki kurmak. YouTube CEO’su Susan Wojcicki, saldırgan içeriğe sahip videoların temizlenmesiyle ilgili endişelerini de dile getirdi. Her dakika binlerce saat video yüklenen platformdaki içerikleri kontrollü bir şekilde yayınlamak zorlaşmaya başladı.

Ne yazık ki günümüzde YouTube gibi açık platformların nasıl çalışacaklarına dair belirlenmiş bir model yok. Bu nedenle günlük hatta karşılaşmamız muhtemel olan her türlü sakıncalı içerikle, YouTube üzerinde de karşılaşıyoruz. Onu tehlikeli kılan şey ise söz konusu tehditlerin hiçbir yere kaybolmadan milyonlarca izleyiciye ve özellikle de çocuklara ulaşabiliyor olması.

Wojcicki, platformun düzgün bir şeklide yükselişine devam etmesi ve şiddetle yozlaşmaması adına “en uygun altyapı ve araçları” oluşturduklarını söyledi. Aynı zamanda YouTube, son 1 yıl içinde daha kısıtlayıcı kurallar oluşturdu. Yüklenen içerikleri izlemek için çok daha fazla insanı görevlendirdi, filtre için yapay zeka sistemleri geliştirdi. CEO dahil herkes, YouTube’un yarattığı tehlikenin farkında olduğundan hangi formülün nasıl işe yarayacağı uygulanmadan bilinmiyor. Bu formüller geçerli olana kadar çocuklar, sapık palyaçoları ve intihar ormanına dalarak cesetle dalga geçenleri izliyorlar.

YouTube bu yükselişine devam ederken, çoğunu beyaz perdeden tanıdığımız oyuncuları da yayıncı olarak bünyesine dahil etmeye devam ediyor. Ünlü aktör Will Smith, kısa bir süre önce kendi kanalı üzerinden yayıncılık yapmaya başladı. Çılgın aktör, dünyanın en sarp kayalıklarına sahip bölgesi olan Büyük Kanyon üzerinden bungee-jumping yapacak. YouTube bu atlayışı canlı yayınlayacak.

Ücretli hizmetlerine de odaklanan YouTube, YouTube TV üzerindeki program sayısını da arttırıyor. Aynı zamanda platform, yakında kendisine has müzik servisi olan YouTube Remix’e kavuşarak Spotify gibi devlere kafa tutmaya çalışacak.