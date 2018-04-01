YouTube, mobil kullanıcıları için yeni bir özelliği yayınlamaya başladı. Videoların küçük resimlerini bildirim üzerinden görebileceğiniz güncelleme, oldukça faydalı görünüyor.

Herhangi bir YouTube kanalı için bildirimleri aktifleştirdiyseniz, muhtemelen bu bildirimlerin çok az bilgi içerdiğini düşünmüşsünüzdür. İlgili videonun sadece başlığını ve videoyu hangi kanalın yayınladığını gösteren YouTube bildirimleri, artık biraz daha detaya kavuşuyor. Bazı kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre YouTube, bildirimlerin içerisinde videoların küçük resimlerini göstermeye başladı.

Paylaştığımız ekran görüntüsünde en üst kısımda yer alan bildirim, YouTube'un yeni bildirim tarzını gözler önüne seriyor. Eskiden olduğu gibi "New from," yani "Şu kişiden yeni," ibaresinin kaldırıldığı yeni bildirim şekli, artık küçük resim barındırabiliyor.

YouTube'un getirdiği bu yeniliği biz oldukça kullanışlı bulduk. Videoyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayan küçük resimler, videoyu izleme kararınıza yardımcı olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? YouTube'un getirdiği yeniliği beğendiniz mi?