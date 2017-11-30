YouTube, Binlerce Finli Sanatçıya Erişim Engeli Getirdi!

YouTube, yerel telif hakkı sahibi şirket ile lisans anlaşması gerçekleştirememesi sonucunda yerel ve yabancı binlerce müzik videosunu Finlandiya'da erişime kapattı.

YouTube, yerel performans telif hakları ajansı Teosto ile lisans anlaşması gerçekleştirememesi sonucunda binlerce Finli sanatçıya ait müzik videosunun Finlandiya’da erişimini engelledi. Şaka gibi gelebilir ancak eğer Finlandiya’da yaşıyorsanız, artık binlerce Finli sanatçıların kliplerine ulaşamayacaksınız.

Bu trajikomik durum, 6 Aralık’ta ülkenin 100. bağımsızlık yılını kutlayacak vatandaşların tepkisini çekti. Bunun bağımsızlık günü ile ne ilgisi var diye soruyorsunuz. Durum şu ki; Finli vatandaşlar Finlandiya Milli Marşı’na da YouTube’dan erişemiyorlar.

Son gelen haberler ise Finlileri hem sevindirdi hem de üzdü. Gelen bazı haberler Teosto’nun YouTube’la güncellenmiş bir lisans anlaşması imzaladığını söylüyor. Kötü haber ise erişim engeli gelen videoların yeniden erişime açılması birkaç gün sürebilir.

Bazı Finli Reddit üyeleri ise YouTube’un erişimi yalnızca Teosto’ya ait videolarda gerçekleştirmediğini iddia etti. Söylenene göre bir dönemin en popüler klibi olan Gangnam Style’dan Finlandiya Milli Marşı’na kadar pek çok yerli ve yabancı müzik videosuna erişim engellenmiş.

YouTube’un müzik videolarına erişim engeli getirmesinin internet kullanıcıları için çok büyük engeller oluşturduğunu söyleyemeyiz. Bir geliştirici olan Alessandro Costa, Finli YouTube kullanıcılarının bölgesel erişim engeli olan videolara erişilebilmesini sağlayan bir Chrome uzantısı geliştirerek sorunu çözdü.