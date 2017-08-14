YouTube, Binlerce Siyasi Eleştiri Videosunu Kaldırdı!

Video paylaşım platformu YouTube, binlerce siyasi eleştiri konulu videolardan bazılarını sansürledi, bazılarını da kaldırdı.

YouTube ve sahibi Google, savaş, şiddet, terör yanlısı içeriklere her zaman sansür koymuş ve karşı çıkmıştır. Fakat YouTube'un geçtiğimiz hafta yaptığı yeni güncelleme oldukça sarsıcıydı. YouTube'un getirdiği yeni sansürden bir anda yüzlerce alternatif medya kanalı etkilendi ve binlerce eleştiri videosu kaldırıldı.

Infowars.com'dan Paul Joseph Watson gibi kişiler, ilk başta bunun bir Trump karşıtı ve sol yanlı kişileri temizleme olarak gördü. Nedeni ise Trump karşıtı videoların Trump destekçisi gruplarda paylaşılıp çok fazla şikayet almasıydı.

Ardından We Are Change'in kurucusu Luke Rudkowski'nin de bazı videolarının silindiği ortaya çıktı. Luke, ne sağ ne de sol yanlı bir kişiydi, üstelik Trump destekçisiydi. Fakat yine de onun eleştiri videoları da silinmişti. Bu durum, olayı daha ne anlaşılmaz hale getirdi.

Olayın nedeni aslında düşünülenden çok daha basit; YouTube, insanların siyaset, din, ırk, millet çatışmalarına girmesini istemiyor.

YouTube'un bu stratejisi, farklı anlamlarda yorumlanıyor. Amerika'daki muhalif kesim, YouTube'un alternatif medyayı bastırarak insanların gerçekleri bilmesini ve hemfikir olup birleşmesini istemeyerek derin devlete hizmet ettiğini söylüyor. Diğer kesim ise YouTube'un sansür uygulayarak, gerginlik oluşmasını ve insanların çatışma ortamı oluşturmasını engellediğini düşünüyor.

YouTube'da her gün milyonlarca insan dünya gündemini görsel içeriklerle takip ediyor. Hatta pek çok insan televizyon yerine YouTube kullanmaya başladı. Böyle bir ortamda YouTube'un siyasi eleştiri videolarını kaldırması ne kadar doğru bir sansür, bunun yorumu kullanıcılara kalmış.